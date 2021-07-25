Тихановская в США. Сколько стоит офис бывшего кандидата в президенты Беларуси?

Евгений Поболовец, ведущий: Грешат этим и белорусы, которые вдруг решили, что они невероятнее нас с вами и поехали в США требовать деньги на борьбу с нами же. Думаю, все понимают, что санкции – это удар не по системе, а в первую очередь по простым белорусам. И вот когда санкции не работают совсем, когда страна продолжает жить своей размеренной и спокойной жизнью, они снова требуют денег. На этот раз на информационное оружие. На кого будут направлены стволы этих «телеграм-гаубиц», понять немудрено. Правда? На нас с вами. Нам снова будут кричать о попрании свобод простых белорусов, снова будут раздувать из мухи слона, создавая впечатление скорого краха всего и вся. Снова будут создавать стойкое ощущение жизни в карцере, а не в светлой и синеокой. Все это мы уже проходили в 2020-м, теперь, видимо, заход на новый вираж. Причем с более глобальной целью – перекинуть эту заразу на головы простых россиян. Вложить в их мозг ощущение безысходности и балансирования на краю пропасти.

Историю о мальчике Бобби, который очень любил деньги, лучше всего рассказывал Слепой Пью. О Тихановской и ее свите и об истинных мотивах лучше всего рассказывает их вчерашний соратник Роман Протасевич.

Протасевич о зарубежных поездках Тихановской: попытка поторговать лицом, найти новых спонсоров

И еще раз зафиксируем в памяти цифры, которые прозвучали на неделе. 10-15 миллионов долларов в год. Это только на проект Тихановской и компании, как разрушить муры. Еще полтора миллиона – на жизнь ее офиса. Неплохо, правда? За такие деньги можно ведь играть любые роли. Даже в самых посредственных постановках Голливуда.