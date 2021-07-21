Александр Лукашенко: мероприятия американцев на территории Европы неподконтрольны даже руководству этих стран

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая, гибридную войну, европейцы в самом центре Европы создают не просто очаг напряжения. Они все ведут к развязыванию Третьей мировой войны. Об этом уже говорят все, даже не эксперты, уже обычные люди это понимают. Я не беру народы Литвы, Польши, Украины, Германии, нет, – это безумство политиков.

И я понимаю, почему это происходит. Потому что Европейский союз, Западная Европа прежде всего, это колониальное государство. Отношение Соединенных Штатов Америки с европейскими странами – это отношения хозяина с подчиненными колониями. Вот в чем суть. Многие мероприятия, которые в странах Евросоюза, даже в мощнейших, осуществляют США – вообще неподконтрольны эти мероприятия американцев на территории Европы, они неподконтрольны даже руководству этих стран.

Возьмите последний скандал с прослушиванием телефонных переговоров руководства европейских государств. Кто это делал? Американцы. Чьими руками? Руками европейских государств, спецслужб Европы, в данном случае, по-моему, Дании.

Читайте также:

«Благодаря минимум трём вещам». Александр Лукашенко назвал причины и условия нелегальной миграции

«Чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси». Александр Лукашенко о причине провокации с Ryanair

Александр Лукашенко об отношениях с Европой: вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации