Александр Лукашенко: Беларусь является надёжным и предсказуемым партнёром на международной арене

Новости Беларуси. Уфа, принимавшая участников и гостей саммита БРИКС, 10 июля собирает Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, в неё входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Беларусь приобретает статус наблюдателя в этой организации. Это позволит участвовать в более широком круге проектов и мероприятий блока. Уфу с рабочим визитом посетил накануне президент Беларуси.

Александр Лукашенко, выступая на встрече руководителей стран, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) подчеркнул, что Беларусь является надёжным и предсказуемым партнёром на международной арене.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы давно и последовательно продвигаем идею интеграции интеграций в современном мире. Беларусь — это естественный союзник БРИКС по построению взаимовыгодных и равноправных отношений между Западом и Востоком. Севером и Югом. Но без разделительных линий. В этом контексте мы приветствуем открытый характер БРИКС и готовы активно подключиться на правах дружественного государства к различным направлениям сотрудничества. Мы очень ценим вклад БРИКС в продвижение и защиту на мировой арене интересов государств с переходной экономикой и развивающихся стран. Возлагаем также надежды на заинтересованную позицию БРИКС по формированию более справедливой международной экономической и финансовой системы. Хочу подчеркнуть, что Беларусь можно смело причислить к членам клуба друзей БРИКС. Нам удалось выстроить взаимовыгодные отношения со всеми государственными объединениями.

Наша страна является надежным и предсказуемым партнером. Мы не имеем конфликтов на своей территории и не создаем проблем соседям. Стабильно обеспечиваем безопасность общих границ, транзит товаров, энергоносителей, эффективно противодействуем наркотрафику, нелегальной миграции. Мы проводим миролюбивую внешнюю политику. Как государство, которое председательствует в 2015 году в ЕАЭС, хотим заявить о нашей готовности, при согласии наших партнеров, поддержать специальные форматы взаимодействия Евразийского экономического союза и государств БРИКС.

То, что Беларусь была приглашена на саммиты в Уфу, говорит о высоком интересе к Беларуси со стороны крупнейших государств мира. Одним из приоритетов деятельности Шанхайской организации сотрудничества остается обеспечение безопасности на пространстве и внешних границах объединения.

10 июля впервые за время существования организации запущена процедура приёма новых членов — Индии и Пакистана.

Парламенты всех стран-участниц Евразийского экономического союза ратифицировали соглашение о присоединении к нему Кыргызстана. Напомним, что эта страна приняла решение о присоединении к Таможенному союзу весной 2011 года. Договор о его вступлении в ЕАЭС был подписан в декабре 2014 года в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.