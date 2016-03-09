Александр Лукашенко: Беларусь выступает за постоянный диалог с ЕС в области прав человека

Новости Беларуси. Беларусь выступает за постоянный диалог с Европейским союзом в области прав человека. Об этом 9 марта заявил Президент Александр Лукашенко на встрече со специальным представителем ЕС по данной тематике - Ставросом Ламбринидисом.

Белорусский лидер также дал оценку отношениям Республики с Евросоюзом и выразил удовлетворение тем, что стороны отошли от лобового противостояния.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Честно скажу, что не нормально у нас с вами было то, что мы порой забывали о разговоре. Нормальном разговоре, о диалоге, хотя, в общем-то, мы на форумах встречались. И сегодня мы речь ведем о минском форуме. Это и есть повод, по которому вы приехали в Беларусь. Но права человека – проблема очень тонкая. Форумы – это хорошо. Нужен постоянный диалог, нужны постоянные контакты, потому что это проблема не только экономического характера. Это проблема глубоко психологического характера. И уходить от диалога, постоянного диалога нельзя, потому что ничего в результате не получится.

Что касается Европейского союза, я думаю, вы прекрасно понимаете нашу позицию в отношении Европы. Я рад тому, что все-таки мы прошли свой путь, Европейский союз прошел свой путь. И мы отошли от этого лобового противостояния. Выстроили непонятную стену между собой и пытались через этот забор даже не разговаривать, а обмениваться фразами. Я надеюсь, что этот период ушел в небытие. Беларусь – это суверенное независимое государство. Мы, слава тебе, господи, без крови пришли к этой независимости. Мы укрепили эту независимость, мы создали суверенное независимое государство. Точно так мы развивались и в экономике. Мы сегодня с вами торгуем столько, сколько и с Россией.

Уже в самом начале встречи речь шла о наиболее перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и Евросоюза: от экономики до гуманитарной сферы.

Александр Лукашенко:

Мы приветствуем то, что Европа сейчас увидела Беларусь, оценила Беларусь, и мы можем налаживать нормальное торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество, в финансовой сфере мы можем налаживать отношения, восстанавливать эти отношения. Я уверен, что непременно это приведет к серьезным подвижкам и по другим направлениям. Я не отрываю гуманитарные проблемы от экономических проблем. Они напрямую зависят (решение этих гуманитарных проблем) от экономики. По мере продвижения и роста экономики отпадут даже многие сами по себе вопросы гуманитарного характера, в том числе и прав человека, как это понимается в Европейском союзе.

Я не критикую Европу за то, как она понимает права человека. И говорить о том, что вы не правы, я не смею. Это будет неправильно. Но у нас есть некое свое понимание гуманитарных проблем, в том числе и проблем прав человека. Оно зависит не только от понимания этой проблемы со стороны властей. Если бы это было так, то мы бы все эти проблемы быстро решили и пришли к одному пониманию. Решение этих проблем лежит в плоскости жизни людей и, прежде всего, материальной жизни людей. Но при этом я не хочу сказать, что мы не находимся в процессе развития. Я не хочу сказать, что мы не видим, в какую сторону идет мир, и что мы не видим, как решаются эти проблемы в Европейском союзе, в Соединенных штатах, в России, в Китае, в азиатских государствах. Мы все это видим, по вопросам в том числе прав человека. Мы люди мобильные, мы учимся. Мы многое у вас задействовали и приспособили к той жизни, которая у нас есть. Я думаю, так будет и впредь. В то же время Европейский союз понимает больше нас сегодня, и, уверен, что и дальше этот процесс будет идти в этом направлении - направлении понимания и решении проблем, которые существуют между нами, в сторону их разрешения. В этом я могу вас заверить.

Ставрос Ламбринидис, специальный представитель Европейского союза по правам человека:

В ЕС, как и в Беларуси, не рассматривают тему прав человека в отдельности от экономических вопросов. Мы считаем, что подвижки в этой области будут непосредственным образом связаны, например, с иностранными инвестициями и с взаимодействием в торгово-экономической сфере. Евросоюз рассчитывает существенно нарастить взаимодействие с Беларусью во всех сферах.

Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Беларусь для участия в международной конференции, которую организует ПРООН совместно с МИД. Сегодня вопросы дальнейшего развития диалога и взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом обсуждались и во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Переговоры прошли также в белорусском парламенте. Уже сегодня внешнеторговый оборот между нашей страной и Евросоюзом составляет почти 15 млрд. долларов. Кроме того, стороны уверены: импульс для развития отношений между нашими деловыми и политическими кругами придаст и решение ЕС по отмене ограничительных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.