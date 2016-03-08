Александр Лукашенко поздравил женщин Беларуси с 8 Марта

Новости Беларуси. Яркие букеты, теплые слова и поздравления принимает 8 марта прекрасная половина человечества. В Беларуси отмечается День женщин.

Это праздник с давними традициями. Например, в Советском Союзе довольно долго 8 Марта был будним днем, но в далеком 1965 он был объявлен выходным. За свою историю День борьбы работниц за экономические, политические и социальные права стал днем, когда все женщины просто ждут внимания, принимают поздравления, подарки и цветы.

С праздником весны соотечественниц поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Испокон веков женщина почитается как хранительница домашнего очага, а сегодня многие из вас успешно совмещают заботу о семье и профессиональную деятельность. Примите искреннюю благодарность за труд на ниве здравоохранения, образования и государственного управления, за продуктивную работу на производстве и достижения в области культуры и науки. Спасибо, что идете по жизни рядом с нами, поддерживаете добрым словом, помогаете мудрым советом и вдохновляете на новые свершения и победы», – говорится в поздравлении.