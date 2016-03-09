Губернатор представил местным депутатам новых руководителей Копыльского и Мядельского районов

Новости Беларуси. Новых руководителей Копыльского и Мядельского районов представил местным депутатам губернатор Семен Шапиро. Напомним, на назначение соответствующих кандидатов дал согласие глава государства.

Так, председателем Копыльского райисполкома назначен Анатолий Линевич. Ранее он возглавлял управление сельского хозяйства и продовольствия в Дзержинском районе. За годы работы он проявил себя как талантливый руководитель и грамотный специалист. Хозяйского подхода от Анатолия Линевича ждут и в качестве председателя райисполкома. За последние годы Копыльский район существенно сдал позиции. Поэтому первая задача для нового руководителя - навести порядок в животноводстве и сельском хозяйстве в целом, не забывая и про остальные сферы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Линевич, председатель Копыльского райисполкома:

Пройдемся по экономическому состоянию в хозяйстве и уже с учетом этого примем решение, каким образом дальше поступать именно в изменении или наведении порядка в технологии животноводства. И дальнесрочная перспектива – это то, что сегодня рассмотрим все бизнес-планы сельхозпредприятий на ближайший год, определим стратегию развития каждого предприятия, утвердим эти бизнес-планы и по ним будем работать.