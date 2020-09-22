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Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награждён орденом Почёта. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси

22 сентября 2020 17:08
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Новости Беларуси. Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награжден орденом Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.   

Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награждён орденом Почёта. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси-1

Таким образом, оценен значительный личный вклад дипломата в развитие и укрепление политических, торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей между Беларусью и КНР.     

# Беларусь-Китай # общество # Цуй Цимин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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