Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награждён орденом Почёта. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси

Новости Беларуси. Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награжден орденом Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.

Таким образом, оценен значительный личный вклад дипломата в развитие и укрепление политических, торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей между Беларусью и КНР.