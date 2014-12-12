Александр Лукашенко: Беларусь подтверждает свою заинтересованность к активизации взаимодействия с государствами Африки

Новости Беларуси. 10 новых послов вручили 12 декабря верительные грамоты президенту Александру Лукашенко. Церемония символизирует официальное начало работы в стране руководителей зарубежных диппредставительств. В это раз Афганистана, Болгарии, Египта, Конго, Мозамбика, Пакистана Португалии, Сирии, Эквадора и Эстонии. Такой состав дипломатов еще раз подчеркивает многовекторность внешней политики Беларуси.

На гербовой бумаге — имя и ранг дипломата, и официальная просьба верить послу как представителю своей страны. Именно так сегодня выглядят верительные грамоты. В свое время именно они дали современное название дипломатии.

Анастасия Иванникова, СТВ:

По таким официальным письмам можно проследить и за сегодняшними белорусскими дипотношениями. Вот это те самые верительные грамоты. Копии и оригиналы некоторых из них хранятся в Музее государственности. Есть письма от глав государств Италии, России, Украины и многих других. Очевидно, политику Беларусь ведет многовекторную.

Убедиться в этом можно было и 12 декабря. Верительные грамоты, или, по сути, письма от глав других государств Александру Лукашенко вручали послы 10 стран.

Кстати, вручение верительных грамот — одна из самых строгих процедур диппротокола. Как и раньше, все отточено до мелочей. Не больше 10 минут и 10 иностранных гостей вступили в должность в Беларуси. Де-юре.

Состав новых диппредставителей 12 декабря разнообразен как никогда. Иностранные гости приехали почти со всего мира. Афганистан, Египет, Конго, Мозамбик, Пакистан, Португалия, Болгария, Сирия, Эстония, Эквадор. А ведь это охват сразу нескольких континентов. О том, что Беларусь поддерживает равноправное сотрудничество между странами, говорит и глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь всецело поддерживает равноправное сотрудничество между странами, лишенное давления и принуждения. Мы выступаем за отмену каких бы то ни было санкций, они ведь напрямую сказываются на уровне жизни простых людей.

Сложность современной ситуации, снижение роли международных организаций в решении мировых проблем повышают значимость двусторонних связей, дружбы и конструктивного сотрудничества между государствами. В этом плане наша страна настроена на активную работу. Надеюсь, что и ваша деятельность будет способствовать укреплению взаимовыгодных связей между Беларусью и странами, из которых вы прибыли.

Из 10 послов — 6 работают по совместительству. В Москве и Киеве. Но все они, конечно же, «за» сотрудничество. Среди иностранных гостей — представители Евросоюза: Португалия, Болгария. Кстати, последняя — важнейший партнер Беларуси в Юго-Восточной Европе. Пока в приоритете — туристическое направление.

Ангел Ганев, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгария в Республике Беларусь:

Болгария пользуется большой популярностью среди ваших граждан. Могу сказать, что этим летом около 150 тыс граждан Беларуси посетили Болгарию и остались очень довольными туризмом в стране.

Беларусь следит за развитием событий в Сирии, выступает за стабилизацию обстановки в Афганистане. Интересен для Беларуси и рынок Латинской Америки. К примеру, Эквадор. Его экономика схожа с венесуэльской. О налаживании контактов говорили не раз, в том числе на высшем уровне. Например, в октябре 2013 года Рафаэль Корреа Дельгадо приезжал в Беларусь с официальным визитом. Тогда договорились: выстраивать нужно взаимовыгодные партнерские отношения. Крупные промышленные гиганты уже не раз говорили и о совместных проектах. «Стереть» экономические барьеры помочь должно и недавнее соглашение – о взаимной отмене виз. И вот теперь диппредставитель. Впервые в истории двусторонних отношений.

Карлос Умберто Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Я очень рад быть послом Эквадора в вашем государстве. Для моей страны особенно важно научно-техническое сотрудничество. Мы также хотели бы поделиться своим опытом в других сферах, тем более между Александром Лукашенко и Рафаэлем Корреа Дельгадо достигнуто было немало договоренностей во время их последней встречи. Также среди приоритетных направлений сотрудничества – взаимодействие в области нефтедобычи и переработки сырья.

А вот Конго, Мозамбик – государства уже африканские. Опыт развития дипотношений с этими странами пусть небольшой, не наберется и полтора десятилетия, тем не менее приоритетные направления уже выбраны. Среди них машиностроение и сельское хозяйство. Или Египет, с которым связывают страны экономические и почти три десятка международных договоров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь подтверждает свою заинтересованность к активизации взаимодействия с государствами Африки, значимость которой в мировой политике и экономике постоянно возрастает.

Мы должны сделать все необходимое, чтобы восстановить полноформатное сотрудничество с Арабской Республикой Египет. Это не только экономический и политический партнер Беларуси, но и одна из наших важнейших «точек опоры» на всем Африканском континенте.

Вручение грамот послом Республики Конго мы рассматриваем как хорошую возможность для установления и развития сотрудничества по целому спектру востребованных направлений. Перспективным представляется развитие взаимодействия с Республикой Мозамбик. Нынешний год дал старт нашему двустороннему диалогу.

После официальной части глава государства лично пообщался с дипломатами. Особое внимание президента к южноазиатским партнерам. В частности, Пакистану.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы придаем большое значение по восстановлению отношений с Пакистаном. Я думаю, в 2015 году мы все это сделаем. С вами, с Афганистаном. Мы очень надеемся на сотрудничество, при том мы не ставим никаких условий. Какой есть Пакистан (это мощная страна), какой есть Афганистан. Мы готовы с вами сотрудничать.

Теплые слова президента и в адрес давних партнеров — Эстонии. Майт Мартинсон в Беларусь приехал из Ирландии, до этого послом был еще и в Китае. И вот теперь синеокая, тем не менее о родной Эстонии уж точно не забывает. Даже голубой галстук — в цвет флага своей страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не значит, если у нас, в отличие от других двух балтийских государств, нет общих границ, значит, что у нас нет общих интересов. Мы хорошо знаем друг друга. Думаю, честно откроем глаза: вы на нас, мы на вас, и найдем точки соприкосновения. Очень хотелось бы на это рассчитывать.

Сразу после церемонии диппредставители разошлись по машинам, уже отмеченным флагами своих стран. Еще вчера они были в Беларуси гостями, уже сегодня в их руках будущее двустороннего сотрудничества. А пока послам предстоит привыкать. Представителям южных стран — даже к переменчивой белорусской погоде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.