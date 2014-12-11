Президент: Причину конфликта с ограничением поставок продовольствия в Россию надо искать не в Беларуси

Новости Беларуси. Причины конфликтной ситуации с ограничением продовольственных поставок в Россию нужно искать не в Беларуси. Такое заявление сделал 11 декабря Александр Лукашенко.

Президент провел совещание по актуальным экономическим вопросам. В нем участвовали представители экономического штаба страны.

Глава государства подчеркнул, что хотел бы услышать о складывающейся ситуации на внешних рынках. В частности, на российском, где наблюдается ослабление курса рубля. Есть вопросы и по тому, как разрешается ситуация с поставками белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Насколько я знаю, вчера состоялось заседание комиссии, ЕЭК. Хотелось бы узнать, как шло это заседание в деталях, и решения, принятые на этой комиссии. Как они реализовываются. Потому что в средствах массовой информации уже звучала некая позиция. При этом я хочу подчеркнуть одну очень важную вещь. Если вы заметили, в тех же российских средствах массовой информации опять начинаются упреки в наш адрес, и особенно в мой. Что, вот, Лукашенко доводит ситуацию до самого верха. Должен сказать, что прикормленные политологи и журналисты. От них ожидать вообще нечего, они плохо слушали того же Лукашенко, когда в упрек своему Правительству он поставил ровно это, что проблему вывели на самый высокий уровень. И хочу подчеркнуть, что нам абсолютно не надо выводить ни на какие уровни ту или иную проблему взаимоотношений, особенно с Российской Федерацией. Потому что нам это просто невыгодно, нам это не нужно. И, самое главное, не мы были причиной такого конфликта. И, самое главное, ведь все этапы были пройдены. Начиная от переговоров с Петровыми, Ивановыми, Данквертами, с Правительством Российской Федерации. Последняя уже ступень – Президент. Поэтому упрекать белорусов нечего в том, что этот скандал, если его можно назвать, разразился. Но это не первый раз. Поэтому я хотел бы посоветовать умным политологам российским и журналистам искать причину не в Беларуси, а искать ее там, где-то в Москве, может быть, в определенных местах. Но это их проблемы. Это такое замечание на то, что сегодня звучит в средствах массовой информации.

Но для меня важный вопрос – как выполняется мое постановление о снятии всяких санкций, насколько они были обоснованы.