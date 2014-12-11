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Белорусские парламентарии ратифицировали соглашение об отмене визового режима с Израилем

11 декабря 2014 13:39
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Новости Беларуси. Депутаты нижней палаты парламента ратифицировали соглашение об отмене визового режима с Израилем. Межправительственное соглашение было подписано еще в сентябре. Документ вступит в силу через 90 дней после ратификации его в Парламентах обеих стран и получения по дипломатическим каналам специальных уведомлений.

По оценкам внешнеполитического ведомства страны, это будет приблизительно в начале апреля. Тогда граждане Беларуси и Израиля смогут находиться на территориях этих стран до 90 дней в течение полугода без оформления виз.

Это соглашение заключается на год и может продлеваться автоматически, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:
Мы живем в очень жаркой стране, в Беларуси прекрасный климат, замечательные леса. Очень жаль, что визовый режим реально мешал, потому что есть очень много стран в Европе, которые израильтяне могут посещать без виз. И это, естественно, обходится намного дешевле, чем поездка в Беларусь. После отмены визового режима, я думаю, потенциально поток туристов должен увеличиться.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Израиль # Иосиф Шагал

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