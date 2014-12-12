Александр Лукашенко: Мы выступаем за отмену санкций, которые сказываются на уровне жизни простых людей

Новости Беларуси. Обновление иностранного дипкорпуса. 10 новых послов вручили верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранные гости прибыли почти со всего мира. Это Афганистан, Болгария, Египет, Конго, Мозамбик, Пакистан, Португалия, Сирия, Эквадор и Эстония. Шесть послов работать будут по совместительству в Москве и Киеве. Такой сегодняшний состав диппредставителей еще раз подчеркивает многовекторность внешней политики нашей страны.

Из рук послов Александр Лукашенко принял письма от глав государств. Приветствуя гостей, президент еще раз подчеркнул, что Беларусь поддерживает равноправное сотрудничество между странами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Уходящий 2014 год стал одним из самых сложных в мировой политике за последние несколько лет. Некоторые государства стремятся влиять не только на региональные процессы, но и активно пытаются изменить глобальный баланс сил. Результат налицо: рост напряженности в мире, снижение доверия к партнерам, санкционное противостояние. Беларусь всецело поддерживает равноправное сотрудничество между странами, лишенное давления и принуждения. Мы выступаем за отмену каких бы то ни было санкций, они ведь напрямую сказываются на уровне жизни простых людей.

Сложность современной ситуации, снижение роли международных организаций в решении мировых проблем повышают значимость двусторонних связей, дружбы и конструктивного сотрудничества между государствами. В этом плане наша страна настроена на активную работу. Надеюсь, что и ваша деятельность будет способствовать укреплению взаимовыгодных связей между Беларусью и странами, из которых вы прибыли.

Беларусь готова обеспечить все необходимые условия для эффективной работы дипломатических представительств. Вы сможете увидеть, что происходит в нашей стране, как живут и к чему стремятся белорусы.

Мы предлагаем вести откровенный диалог по самым разным вопросам и находить взаимовыгодные решения. Рассчитываю на вашу инициативу, нацеленность на укрепление сотрудничества, объективный взгляд. Уверен, что ваш профессионализм, целеустремленность углубят отношения между государствами и приведут к реализации новых совместных проектов.