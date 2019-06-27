Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Беларусь

Новости Беларуси. Эмомали Рахмон планирует присутствовать на торжественной церемонии закрытия вторых Европейских игр, а до этого ознакомиться с культурой и природой нашей страны и провести переговоры с Президентом Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудят белорусско-таджикское сотрудничество, а также выполнение договоренностей, которых достигли во время визита главы нашего государства в Душанбе в 2018 году.