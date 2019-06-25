«Мы должны помнить страшные уроки прошлого». Президент Беларуси направил обращение государствам-членам ООН

Его распространили накануне в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Здесь прошли памятные мероприятия в честь знакового для нашей страны юбилея. Его участникам и вручили обращение.

Новости Беларуси. В связи с 75-летием освобождения Беларуси от нацистских захватчиков Александр Лукашенко адресовал обращение государствам-членам ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, сегодня, когда между бывшими союзниками в борьбе с нацизмом всё чаще возникает недопонимание или конфронтация, проблема предотвращения новой мировой войны становится всё более острой и актуальной. Убежден, что для укрепления мира и преодоления существующих противоречий необходим новый масштабный межгосударственный диалог. Беларусь готова стать площадкой для обсуждения любых созидательных инициатив в сфере международной безопасности и развития.

Во имя будущего мы должны помнить страшные уроки прошлого, хранить и передавать грядущим поколениям правдивую историю великого подвига героев-освободителей. Учить своих детей ценить жизнь, уважать другие народы и беречь мир.