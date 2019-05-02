Александр Лукашенко: Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения

Новости Беларуси. Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения. Эту тему 2 мая обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства встретился с литовским депутатом Европарламента Роландасом Паксасом.

В послужном списке политика и должность – президент Литвы. Раньше в официальном статусе спикер не посещал нашу страну. Диалог коснулся двух тем. Стабилизации военно-политической обстановки в регионе Балтийского моря. Также разговор коснулся строительства БелАЭС и её безопасности. Александр Лукашенко отметил, что тема политизирована. В свою очередь, Паксас предложил создать мощную экспертную группу с постоянным мониторингом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Поскольку мы соседи, у нас всегда будут какие-то общие точки зрения, желательно, чтобы побольше на разные проблемы. Но и будут разногласия, чтобы жить мирно и дружно (мы иного пути в Беларуси не видим, вы это хорошо знаете и понимаете), надо общаться и разговаривать на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в регионе (сейчас, вы знаете, в Европе штормит, и очень сильно, дай бог, чтобы этот шторм успокоился). С другой стороны, есть местные проблемы. К примеру, строительство атомной станции – тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована , мою позицию вы знаете и по этому вопросу, и по глобальному.

Хорошо, что вы приехали, это будет хорошим началом обсуждения хотя бы тех проблем, которые между нами существуют. А базис, основа, на которой мы можем строить наши отношения, – это всегда и везде экономика.

Политический диалог между странами налажен более 25 лет назад. Литва – один из ведущих экономических партнёров нашей страны. В Беларуси работает более 600 компаний с участием литовского капитала, в Литве – порядка 250 предприятий с отечественными инвестициями.