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Устранение барьеров, промышленная кооперация и торговля: заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване

30 апреля 2019 10:47
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Новости Беларуси. Устранение барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, промышленная кооперация, торговля, таможенное сотрудничество и цифровая экономика. Это главные темы на заседании Евразийского межправсовета, который проходит в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устранение барьеров, промышленная кооперация и торговля: заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване-1

Главы правительств стран объединения провели переговоры в узком формате, после чего к премьерам присоединились участники делегаций.

Ожидается, что на встрече в расширенном составе представят рекомендации по развитию интернет-торговли на пространстве ЕАЭС, а также предложения по утверждению единых подходов при вывозе товаров.

Также на 30 апреля запланирована двусторонняя встреча премьер-министров Беларуси и России.

Устранение барьеров, промышленная кооперация и торговля: заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване-4

# ЕАЭС # Фотофакт

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