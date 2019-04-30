Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели переговоры в Ереване

Новости Беларуси. В Ереване состоялось заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры прошли в узком и расширенном составах. Устранение барьеров, промышленная кооперация и торговля: заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване Кроме того, в армянской столице состоялась встреча Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.