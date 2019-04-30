Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели переговоры в Ереване

Новости Беларуси. В Ереване состоялось заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Ереване состоялось заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры прошли в узком и расширенном составах.
Устранение барьеров, промышленная кооперация и торговля: заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване
Кроме того, в армянской столице состоялась встреча Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.
Премьеры обсудили двустороннюю повестку. В частности, поднимался вопрос о поставках белорусского молока в Россию.