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Дмитрий Мезенцев сменит Михаила Бабича на должности посла России в Беларуси

30 апреля 2019 19:45
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Новости Беларуси. Как сообщает Белорусское телеграфное агентство, новым послом России в Беларуси назначен Дмитрий Мезенцев. Он сменит Михаила Бабича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев сменит Михаила Бабича на должности посла России в Беларуси-1

Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным. Перед назначением на должность посла Дмитрий Мезенцев являлся членом Федерального собрания России, а до этого занимал должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

# Беларусь-Россия # Дмитрий Мезенцев # Михаил Бабич # Фотофакт

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