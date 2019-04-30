Дмитрий Мезенцев сменит Михаила Бабича на должности посла России в Беларуси

Новости Беларуси. Как сообщает Белорусское телеграфное агентство, новым послом России в Беларуси назначен Дмитрий Мезенцев. Он сменит Михаила Бабича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как сообщает Белорусское телеграфное агентство, новым послом России в Беларуси назначен Дмитрий Мезенцев. Он сменит Михаила Бабича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным. Перед назначением на должность посла Дмитрий Мезенцев являлся членом Федерального собрания России, а до этого занимал должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.