Александр Лукашенко: Беларусь и Россия на БелАЭС хотят показать пример атомных станций будущего

Новости Беларуси. Белорусская АЭС – как пример атомных станций будущего. Подготовка кадров для ядерной энергетики и предоставление специалистам жилья. Об этом 27 июля шла речь во время доклада у президента.

Вариантов по обеспечению ядерщиков квадратными метрами несколько, и, по словам главы государства, здесь нужен взвешенный подход. Как отметил Александр Лукашенко, Россия и Беларусь хотят на примере этой станции показать, за какими технологиями будущее, при этом подчеркнул, что форсировать сроки строительства ни в коем случае нельзя, все надо делать качественно и достойно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В 2018 году, как вы знаете, мы сдадим в эксплуатацию первый энергоблок, в 2020 году – второй. Надеюсь, что вы ко мне не придете ближе к 2018 году, может, к другому президенту, чтобы перенести срок. Сегодня это отработанная станция, это хороший образец, лучшая в мире станция строится. И Россия хочет на примере этой станции показать вместе с нами, какие должны быть атомные станции в будущем. Но, тем не менее, форсировать сроки не в коем случае нельзя. Надо все делать качественно и достойно. Вот с этим качеством и достоинством мы можем сдать атомную станцию, первый энергоблок, может быть, и в начале 2018 года. Это важно. Но не важно, когда мы ее сдадим, там будут работать в основном белорусы, наши люди, за исключением ключевых специалистов, которых мы намерены приглашать. Мы и приглашаем во время строительства, в период строительства из-за рубежа, в основном из России, поскольку это образец российской станции. Поэтому при подготовке белорусов мы должны ориентироваться на российский опыт (это очень хороший передовой опыт в мире) и на подготовку специалистов тоже. То есть обучение надо строить, исходя из опыта России, но делать это более качественно и ответственно. Насколько я знаю, наши вузы ведут подготовку специалистов, но аспирантов, магистров, как вы их называете, мы готовить не можем, потому что нужны кадры, я так понимаю, высокой квалификации. У нас пока таких людей или нет, или единицы. Поэтому мы, используя российский опыт работы на атомной станции российского образца, должны все-таки ориентироваться на подготовку кадров высокой специальности там, в Российской Федерации.

Второе – закрепление специалистов. Вносятся разные предложения в этом плане. Я также хотел послушать ваши предложения, но без кавалерийских наскоков. Никакого выпячивания быть не должно. Там зарплата будет приличная у работяг, среднего звена и высшего звена. Очень приличная будет зарплата. Как везде в мире такие специалисты оплачиваются высоко. Поэтому надо ориентироваться на то, что какие-то средства они в состоянии платить за жилье. Допустим, арендное жилье. Мы говорим, это передовое, мы этим занимаемся. Почему бы и нет. Разные варианты могут быть, но давайте их обсудим, не отрываясь от реальной действительности, потому что меня настораживает, что и Владимир Ильич, и вы тоже готовы тут оторваться от всего, что есть в стране, и раздать бесплатно квартиры. Вот этого быть не должно будь то через два, три или 10 лет. Надо людям говорить, что они придут на очень перспективное место работы с хорошей зарплатой, и мы будем поддерживать в этом плане их. Но надо и нести социальную нагрузку и социальную ответственность.

Объект поколения «3+» – самая современная и одна из самых безопасных станций в мире. Высокую оценку будущей АЭС сегодня уже дают европейские эксперты.

Тем временем в самой белорусской столице атомщиков развивается инфраструктура. В будущем здесь появится три новых микрорайона, а к 2017 году планируется ввести почти 350 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

На сегодняшний день мы уже ввели 108 тысяч квадратных метров, что позволяет нам решить вопрос по размещению как специалистов атомной станции в арендном жилье, так и персонал, который занят на строительстве этого важнейшего объекта. Кроме всего прочего, мы параллельно решает вопросы по строительству объектов социальной сферы: школы, детские сады, в этом году вводится молодежный центр.