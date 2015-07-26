Выборы Президента Беларуси-2015: «рыбные» места для сбора подписей и предвыборные технологии

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси вступила в активную фазу избирательная кампания по выборам Президента республики. Восемь инициативных групп претендентов на высший государственный пост начали собирать подписи, развернули пикеты на улицах городов.

Для регистрации в качестве кандидата в президенты нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. В распоряжении инициативных групп есть чуть менее месяца – до 21 августа.

Выбор претендентов самый широкий.

Президентская гонка, следующая стадия: на старте – 8 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировал ЦИК.

На пост главы государства сейчас претендуют: действующий президент, три профессиональных политика (лидера политических партий), психолог (директор социального учреждения), представитель потребительской кооперации, он же верховный атаман белорусского казачества, бизнесмен (председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью), временно не работающая.

8 претендентов, 8 инициативных групп на неделе получили удостоверения. Первоочередная задача, согласно Избирательному кодексу, собрать не менее 100 тысяч подписей. Срок – до 21 августа. Еще в преддверии старта подписного этапа поручение главы государства – главе нижней палаты Парламента.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сделать все, чтобы выборы прошли открыто, честно, прозрачно, при соблюдении законодательства Республики Беларусь и наших международных обязательств.

Старт новому этапу дан 23 июля. Самое «рыбное» место – один из крупнейших универмагов столицы. В погоне за подписью здесь представители сразу шести претендентов. Это агитировать нельзя и раздавать пиар-продукцию. Предоставлять информацию о выдвиженце – пожалуйста. Портреты и биографии, стоящие практически в ряд, чтобы ознакомиться.

А женщин, между тем, «в строю» сразу две. Скептические замечания насчет слабого пола в этой инициативной группе отклика не находят. Кампания только стартовала, а значит главная борьба впереди. В «рыбном» месте у этого штаба сразу две «точки», чтобы не упустить ни одного потенциального избирателя.

Дмитрий Володько, член инициативной группы Татьяны Короткевич:

Мы рассказываем, вчера вечером даже пробовали ходить по квартирам. Но сейчас летний период, людей не так много дома. Многие, видимо, уехали.

Иван Калякин, член инициативной группы Сергея Калякина:

Я смотрю, что люди, действительно, интересуются тем, что происходит, они хотят узнать, кто есть, какие люди выдвигаются на данный пост. К сожалению, очень сложно собрать 100 тысяч подписей. Однако мы рассчитываем на то, что наш кандидат будет интересен людям. Соответственно, я приглашаю всех приходить, посмотреть, может, проголосовать.

Наталья Борисовна как раз подходит посмотреть. Как нынче говорят, мониторит – изучает предложение. Со своими избирательными правами хорошо знакома. И, наконец, делает выбор, достает из сумочки паспорт.

По-соседству – команда еще одного претендента.

Михаил Образов, руководитель инициативной группы Николая Улаховича:

Хотя вы, видите, у нас самые достойные конкуренты, но, тем не менее, люди отдают и нам голоса.

К той самой конкуренции в этой команде относятся весьма философски.

Михаил Образов, руководитель инициативной группы Николая Улаховича:

Чем больше выбор, тем лучше, но побеждает сильнейший. Это уже будет решать народ. И он решит правильно.

А вот член сразу двух инициативных групп со схожими политическими курсами.

Владислав Титович, член инициативных групп Татьяны Короткевич и Анатолия Лебедько:

Законодательством не запрещено, это моя гражданская позиция. Главное, чтобы люди подходили и оставляли свои подписи. Чтобы иметь потом возможность зарегистрировать кандидата.

У каждой инициативной группы свои методы работы: одни делают ставки на пикеты, причем в день меняют несколько точек.

Проходная одного из крупных заводов. Рабочим предлагают отдать свой голос две инициативные группы сразу после окончания смены. Смена прошла. Можно подсчитать промежуточные результаты.

Андрей Сафонов, член инициативной группы Анатолия Лебедько:

Сегодня на проходной важно не количество, а качество. Важно, что нас видят. Честно, в рамках действующего законодательства, ждем, когда человек подойдет с паспортом и скажет, что хочет отдать за этого кандидата голос.

Чем пикетчики изобретательнее, тем активнее электорат. В Гомеле сбор подписей идет под звуки средневековых баталий. В центре столицы – другое музыкальное сопровождение.

И уж, конечно, не обойдется в этой подписной кампании без казаков.

Правда, творческий подход – это не единственное отличие стратегий. В этой инициативной группе предпочитают пройтись по домам.

Олег Гайдукевич, член инициативной группы Сергея Гайдукевича:

Оптимальный вариант сбора подписей – это все-таки личное общение при обходе по квартирам. Мы довольны настроением людей. Самое главное, что люди очень интересуются выборами, безразличных людей практически нет, люди активно подписываются и хотят, чтобы как можно больше было кандидатов, подписываются за многих. Потому что им действительно нравится, что есть выбор в нашей стране.

От порога к порогу только по городам и селам Гомельской области сейчас ходит более 300 человек этой инициативной группы.

Житель Гомельской области:

Сбор подписей – везде официально сказано, в Интернете полно. Кто телевизор не смотрим, в Интернете может спокойно прочить. Люди ходят с документами, все это можно посмотреть.

Евгений Трженсимех, член инициативной группы Сергея Гайдукевича:

За день приходится 100-200 человек обходить. Самый неожиданный вопрос – может ли он получить что-то от нас за свою подпись. Конечно же, ничем мы ему помочь не можем.

Гродненская область. Здесь тоже гостям с удостоверением члена инициативной группы уже никто не удивляется. Молодая семья оставляет подпись.

Житель Гродненской области:

Потому что именно благодаря этому, что мы уверены будем в завтрашнем дне, мы планируем еще третьего ребенка, чтобы стать многодетной семьей.

Впрочем, далеко не все инициативные группы располагают таким ресурсом. Это штаб одного из претендентов. Подписные листы в некоторые уголки страны еще только планируют доставить. В распоряжении команды – почти целый месяц. А пока – поквартирный обход в столице.

Для Евгения – первая подписная кампания. Работа идет полным ходом. Его претендента многие помнят по прошлой кампании, так что, говорят, шансы на статус кандидата велики.

Евгений Джуманджиков, член инициативной группы Виктора Терещенко:

Было бы здорово, если бы в первый день мы собрали половину нужного. Однако это тяжелая работа. Потихонечку двигаемся.

Для того, чтобы работа шла, этот житель Бреста даже взял отпуск.

Олег Татура, член инициативной группы Александра Лукашенко:

С сегодняшнего дня я в отпуске и посвятил его помощи сбора подписей за нашего кандидата.

Людмила Денисенко, член инициативной группы Сергея Калякина:

Самое главное хочу сказать, что наши волонтеры работают безвозмездно. Это члены нашей партии и наши сторонники.

Правда, в погоню за автографами электората на старте подписной кампании, похоже, включились далеко не все. За время активных съемок пикеты в поддержку еще одной женщины-претендента найти так и не удалось. Причем не попадись ее представители и коллегам из соседних политических лагерей. На связь с журналистами не выходит и руководитель ее инициативной группы.

Кстати, на стадии сбора подписей три потенциальных кандидата уже открыли личные финансовые фонды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У нас обычно счета всегда открывают кандидаты, со статусом лица. А вот на выборах Президента впервые разрешено лицам, которые не имеют статуса, являются только претендентами. Три претендента, два дамы открыли подобные счета.

Территориальные комиссии сформированы, в их составе – 1916 человек. А о последних новостях в избирательной кампании будет информировать специально созданный к выборам 2015 года интернет-портал.

Минчане:

Самое главное, конечно, мне как матери, это то, что в нашей стране мир. И хочется верить, что он будет очень долго.

Моей свекрови 93 года. Она сказала, что живет, чтобы еще раз проголосовать.