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Инициативные группы продолжают собирать подписи за выдвижение в кандидаты на пост Президента Республики Беларусь

26 июля 2015 10:42
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Новости Беларуси. Инициативные группы продолжают собирать подписи за выдвижение в кандидаты на пост Президента Республики Беларусь. Пикеты  размещаются в наиболее людных местах. В центре Минска на одной площадке соседствуют представители сразу нескольких общественных организаций и партий, представляющих интересы различных выдвиженцев.

Напомним, к участию в сборе подписей Центризбирком допустил 8 инициативных групп. Каждой из которых необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минчане:
Это долг каждого гражданина Республики Беларусь — именно пройти эту кампанию.

Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право поставить подпись за выбранного им кандидата, особенно если он с ним определился.  

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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