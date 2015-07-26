Новости Беларуси. Инициативные группы продолжают собирать подписи за выдвижение в кандидаты на пост Президента Республики Беларусь. Пикеты размещаются в наиболее людных местах. В центре Минска на одной площадке соседствуют представители сразу нескольких общественных организаций и партий, представляющих интересы различных выдвиженцев.

Напомним, к участию в сборе подписей Центризбирком допустил 8 инициативных групп. Каждой из которых необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Это долг каждого гражданина Республики Беларусь — именно пройти эту кампанию.

Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право поставить подпись за выбранного им кандидата, особенно если он с ним определился.