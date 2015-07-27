Наблюдатели ОБСЕ попали под минометный огонь на Донбассе

Новости Украины. Ситуация на Донбассе за последние несколько дней стала еще более напряженной. На этот раз наблюдатели ОБСЕ попали под минометный огонь. Действия развернулись на территории Луганской области. О жертвах среди сотрудников миссии не сообщается. Другие подробности инцидента уточняются.

Тем временем в Донецке за минувшие сутки усилилась интенсивность канонад. Этой ночью атаке подвергся поселок Александровка. Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. Информация о жертвах пока уточняется. Продолжаются обстрелы и в районе центрального железнодорожного вокзала.

Между тем, Конституционный суд Украины 27 июля начнет рассмотрение проекта изменений в конституцию в части децентрализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.