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Наблюдатели ОБСЕ попали под минометный огонь на Донбассе

27 июля 2015 07:18
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Новости Украины. Ситуация на Донбассе за последние несколько дней стала еще более напряженной. На этот раз наблюдатели ОБСЕ попали под минометный огонь. Действия развернулись на территории Луганской области. О жертвах среди сотрудников миссии не сообщается. Другие подробности инцидента уточняются.

Тем временем в Донецке за минувшие сутки усилилась интенсивность канонад. Этой ночью атаке подвергся поселок Александровка. Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. Информация о жертвах пока уточняется. Продолжаются обстрелы и в районе центрального железнодорожного вокзала.

Между тем, Конституционный суд Украины 27 июля начнет рассмотрение проекта изменений в конституцию в части децентрализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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