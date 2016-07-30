Президент Беларуси поздравил короля Марокко Мохаммеда VI с Днем трона

Новости Беларуси. День трона отмечает 30 июля Королевство Марокко. С национальным праздником короля Мохаммеда VI от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил надежду на расширение белорусско-марокканского сотрудничества во всех отраслях на благо народов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь заинтересована в дальнейшем плодотворном развитии двухсторонних отношений, основанных на принципах уважения и взаимопонимания.