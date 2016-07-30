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Президент Беларуси поздравил короля Марокко Мохаммеда VI с Днем трона

30 июля 2016 11:29
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Новости Беларуси. День трона отмечает 30 июля Королевство Марокко. С национальным праздником короля Мохаммеда VI от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил надежду на расширение белорусско-марокканского сотрудничества во всех отраслях на благо народов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь заинтересована в дальнейшем плодотворном развитии двухсторонних отношений, основанных на принципах уважения и взаимопонимания.

# Александр Лукашенко # Государственная политика в сфере внешней торговли

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