Кандидатами в депутаты претендуют стать 350 человек: 1 августа завершается подача документов

Новости Беларуси. В Беларуси завершается очередной этап избирательной кампании по выборам в Палату Представителей.

1 августа – последний день, когда желающие стать кандидатами в депутаты, могут подать документы.

Конкурс в нижнюю палату парламента составляет уже более 3 человек на одно депутатское кресло.

Кандидатами выдвинулись свыше 350 человек. Однако, к вечеру данные обновятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следующий этап избирательного марафона – регистрация кандидатов. Он продлится до 11 августа.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Окружные комиссии должны проверить весь комплект документов. А он включает в себя документы о выдвижении кандидата в депутаты, проверяются анкетные данные потенциального кандидата, его декларация о доходах и имуществе. В комплекте документов должны быть документы, подтверждающие образование, место работы, должность. Комиссия имеет право проверять документы сразу после их получения и поэтому потенциальные кандидаты не спешат представлять документы в комиссию. Они сами работают с ними, выверяют всё скрупулёзно.

Основной день голосования по выборам в Палату Представителей назначен на 11-ое сентября.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Избирателей интересует не процедуры, избирателей интересуют люди. А они пока этих людей не видят. Вот тогда, когда они их увидят и оценят, вот тогда усилится интерес к выборам.