Александр Лукашенко: Беларусь готова помогать Таджикистану в любую минуту

Новости Таджикистана. 14 сентября начался рабочий визит Президента Беларуси в Таджикистан. Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная тема встречи – укрепление военного сотрудничества в регионе. За стол переговоров главы шести государств сядут завтра, 15 сентября: непростая ситуация в мире заставляет объединить усилия. А уже сегодня в Душанбе состоялся ряд встреч на высшем уровне. Так, глава белорусского государства пообщался с Президентом Таджикистана. О чем говорили лидеры? Евгений Горин с подробностями из Душанбе.

Евгений Горин, СТВ:

Главы государств ОДКБ 14 сентября прибывают в столицу Таджикистана Душанбе. Кстати, Душанбе и переводится как понедельник. Но Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 15 сентября во Дворце Нации.

А сегодня в Душанбе уже все было готово к приезду президентов. Белорусский борт номер один приземлился в таджикском аэропорту во второй половине дня.



Авиавокзал находится прямо в городе, всего в километрах от центра Душанбе. Александра Лукашенко у красной дорожки встречала делегация белорусских и таджикских чиновников. После 15-минутного общения внутри здания аэропорта кортеж Александра Лукашенко направился к лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону.

Белорусско-таджикские отношения уже много лет характеризуются как дружеские. Политический диалог – это фактически отношения давних проверенных временем партнеров. Страны поддерживают друг друга не только на международной арене, но находятся в постоянном контакте в рамках СНГ и ОДКБ.

Большой потенциал для роста есть в сфере экономики. Товарооборот пока что невысокий – за прошлый год он составил около 30 млн долларов. При этом на 25 млн наторговала Беларусь, а Таджикистан на 5. Впрочем, учитывая расстояние в три тысячи километров между странами, это не так уж и мало.

Ольга Гаврук, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:

Интерес к белорусским товарам в Таджикистане с каждым годом растет. Прежде всего, конечно, это касается белорусской техники. Трактор «Беларус» остается основной сельскохозяйственной машиной в Республике Таджикистан. И это очень приятно, потому что 90% рынка – это действительно белорусские тракторы.

В Таджикистане прекрасно относятся к белорусам не только из общего советского прошлого. Сегодня, в мире рыночных отношений, в приоритете перво-наперво деловые качества. Беларусь в этом смысле знают с приятной стороны. Например, самое популярное в стране пиво делается на белорусском солоде. После того, как четыре года назад перешли на него – эта марка пива стала первой на рынке Таджикистана. Владельцы присмотрелись к белорусскому попристальнее и нашли еще и фильтр-картон на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Теперь он тоже ингредиент бизнес-успеха пивного производства.

Тахмина Курбанова, заведующая производством пивного завода (Таджикистан):

Объем у нас немаленький. В этом году мы взяли фуру – это 18 тонн картона. Объемы у нас приличные, товарищи работают очень хорошо. То есть я знаю 100%, что мы сделали оплату – через несколько дней уже машина будет здесь. Мы работаем и с Россией, и с немцами, и с поляками. Мы берем запчасти, насосы, комплектующие, сырье. Единственные, кем я довольна, это немцы и белорусы.



А это – здание бывшего ВДНХ в Душанбе. Сегодня – Дворец Независимости. Здесь иногда проходят приемы, беседы с глазу на глаз лидеров тех или иных государств. Так вот вся мебель здесь исключительно белорусская. «Пинскдрев» делал ее на заказ. Разработка одного только дизайна заняла месяц. А весь контракт стоил один миллион долларов.

Еще в Таджикистане есть торговая площадка по продажам белорусской сельхозтехники, бытовых электроприборов. В ближайшее время этот список может быть существенно расширен.

На встрече с Эмомали Рахмоном Александр Лукашенко говорил о потенциале двустороннего сотрудничества, который не полностью использован. Эмомали Рахмон, в свою очередь, поблагодарил за гуманитарную помощь – белорусские самосвалы, направленные в пострадавшую от наводнения Горно-Бадахшанскую область. Конечно же, шла речь и о вопросах в рамках ОДКБ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я благодарю Вас за эти усилия, за Ваше гостеприимство. Куда ни посмотришь – везде порядочек, Вы ждете гостей – это дорого стоит. Я хочу Вас поздравить с прошедшим праздником, великим праздником – Днем Независимости. У такого трудолюбивого народа, я убежден, будущее непременно не за горами. Я понимаю, что вам сложно, природа подбрасывает разные сюрпризы. Вы знаете, что мы готовы вам помочь в любую минуту. Знаю, что вы принимаете грандиозные усилия по обеспечению безопасности в регионе – вас ни обойти, ни объехать террористам (а они обязательно приходят сюда и увлекают население местное). Это непросто дается, но вы мужественно боретесь за мир и покой в своем государстве.



Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан:

Нас радует, что таджикско-белорусское взаимодействие продолжает развиваться устойчиво, динамично и фактически уже дано преимущество стратегического.

Встреча прошла в теплой непринужденной обстановке.

Евгений Горин, СТВ:

Повестка же дня основных переговоров в рамках Организации Договора о коллективной безопасности достаточно объемная – более полутора десятков вопросов. И многие из них могут оказаться решающими в плане обеспечения безопасности на постсоветском пространстве.