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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

14 сентября 2015 13:47
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Новости Таджикистана. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Борт № 1 вылетел из Национального аэропорта «Минск» в первой половине дня и приземлился в Душанбе около часа назад.

15 сентября Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В повестке дня более полутора десятка вопросов. В частности, стороны планируют обсудить нынешнее состояние дел в организации, а также бюджет ОДКБ на 2016 год. Кроме того, речь пойдет о проверке готовности воинских контингентов Коллективных сил оперативного реагирования.

Из Таджикистана Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Сочи, где в четверг откроется второй форум регионов Беларуси и России. Его основные темы – объединение финансового потенциала двух стран, диверсификация национальных экономик, создание новых производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОДКБ # Александр Лукашенко # ОДКБ # Александр Лукашенко # Владимир Макей # Фотофакт

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