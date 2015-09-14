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14 сентября кандидаты на президентский пост приступили к агитации

14 сентября 2015 17:31
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Новости Беларуси. Предвыборная кампания в Беларуси набирает обороты. Кандидаты на президентский пост уже приступили к агитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 сентября с первыми заявлениями выступил Сергей Гайдукевич. Он представил тезисы своей предвыборной программы и ответил на вопросы журналистов.

Пока затишье в штабе Николая Улаховича. Сегодня от него не поступало никаких заявлений. А буквально в эти минуты встречу с избирателями проводит Татьяна Короткевич. Она находится в Жодино. Там же прошли и пикеты в поддержку этого претендента на высший пост в стране.  

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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