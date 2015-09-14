14 сентября кандидаты на президентский пост приступили к агитации

Новости Беларуси. Предвыборная кампания в Беларуси набирает обороты. Кандидаты на президентский пост уже приступили к агитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 сентября с первыми заявлениями выступил Сергей Гайдукевич. Он представил тезисы своей предвыборной программы и ответил на вопросы журналистов.

Пока затишье в штабе Николая Улаховича. Сегодня от него не поступало никаких заявлений. А буквально в эти минуты встречу с избирателями проводит Татьяна Короткевич. Она находится в Жодино. Там же прошли и пикеты в поддержку этого претендента на высший пост в стране.