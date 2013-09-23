Александр Лукашенко: Беларусь готова помочь Армении в скорейшем присоединении к Таможенному союзу

Новости Беларуси. Девять документов подписано по итогам заседания Совета коллективной безопасности стран ОДКБ в Сочи. Военно-политический блок окажет помощь Таджикистану в укреплении границы с Афганистаном. Намерение, которое безоговорочно поддержала и белорусская сторона. Организация будет развивать новые направления деятельности, а частности, миротворческую составляющую. Сегодня же принято общее заявление стран участниц ОДКБ по ситуации в Сирии.

Начало Саммита ОДКБ в Сочи встретил дождь. Участники сессии Совета Коллективной Безопасности Организации подъезжали к крыльцу конгресс-центра санатория «Русь», где их встречал российский лидер. С президентом Беларуси Александром Лукашенко Владимир Путин по-дружески обнялся.

В Сочи не смог прилететь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Его подменил премьер-министр страны. Накануне основных раундов переговоров Александр Лукашенко провел двустороннюю встречу со своим армянским коллегой. Среди прочих тем стороны обсудили вопросы возможного присоединения Армении к Таможенному союзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я скажу однозначно, что, если Армения решит двумя ногами вступить в нашу организацию, экономическую организацию, Беларусь никогда препятствовать этому не будет и будет только поддерживать ваше стремление и всячески будет помогать тому, чтобы вы побыстрее закончили все процедуры и присоединились к нам.

По словам Президента Армении, их намерения в этом вопросе очень серьезные.

Основная тема Саммита ОДКБ - укрепление военного и военно-технического сотрудничества. В частности, ситуация на таджикско-афганской границе. С уходом миротворческих сил из региона следует ожидать увеличения наркотраффика, а также всплеск террористической активности. Таджикистану требуется помощь в укреплении проблемных участков границы и ОДКБ будет действовать на упреждение.

Александр Лукашенко:

Проблемы, исходящая с территории Афганистана - транснациональные. В случае нашего бездействия будут нарастать как снежный ком. Поэтому нам жизненно важно для собственной безопасности оказать помощь Таджикистану. Только общими усилиями, с должным уровнем координации нам удастся максимально эффективно оказать содействие союзнику, который нуждается в реальной помощи. Всем известно, что американцы проявляют интерес к данному региону. Все чаще появляется информация о намерении США, НАТО оставить в регионе часть находящихся сегодня в Афганистане вооружений и военной техники. Они даже готовы финансировать строительство погранзастав на таджикско-афганской границе. Но, как мы все знаем, бесплатно ничего не бывает. Не исключено, что за свои услуги и они попросят что-то взамен. Выгодно ли это союзникам по ОДКБ? Сомневаемся, что это выгодно. Учитывая складывающуюся обстановку, ясно одно - трудности одной страны-члена ОДКБ, в данном случае Таджикистана, являются актуальным вопросом нашей организации на данном этапе.

Последние годы нами уделялось серьезное внимание данной проблематике, анализировалась ситуация, вырабатывались предложения по реагированию. Но именно сейчас мы вплотную подошли к необходимости предпринять решительные шаги по предотвращению данной угрозы. Именно этого ждут и наши союзники.

Запрос Таджикистана об оказании неотложной и безвозмездной военно-технической помощи для нужд пограничных войск, укрепления внешней границы ОДКБ для нас не стал неожиданностью. Мы, кстати, обсуждали эти проблемы и на предыдущих наших саммитах. Только общими усилиями и с должными уровнем координации нам удастся максимально эффективно оказать содействие союзнику, который нуждается в реальной помощи.

Стороны обсудили развитие военного сотрудничества вплоть до 2020 года. ОДКБ будет укреплять внешние границы и наращивать военное, чтобы минимизировать риски для стран Организации. Практически это совершенствование управления коллективными силами ОДКБ, в частности — КСОР, различные совместные учения.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Особое внимание будем уделять коллективным силам оперативного реагирования. Рассчитываем, что проходящее в эти дни в Беларуси очередное совместное учение взаимодействия 2013 будет способствовать повышению эффективности и слаженности действий подразделений КСОР. Ключевое значение имеет наращивание потенциала миротворческих сил ОДКБ. Убеждены, что предстоящие в октябре учения «Нерушимое братство-2013» на полигоне «Чебаркуль» в Челябинской области станут этапными в плане подготовки контингента ОДКБ к участию в операциях по поддержанию мира.

Участники Совета Коллективной безопасности ОДКБ выступили с заявлением по Сирии. Они считают, что внешнее, в том числе силовое вмешательство, неприемлемо, и может привести к еще большей дестабилизации обстановки в этой стране и далеко за пределами региона.

Александр Лукашенко:

Никакого секрета нет в том, что мы вчера очень большую часть времени с подачи президента России, посвятили обсуждению международной проблематики. Сегодня Владимир Владимирович затронул основные темы. Я не хотел бы углубляться в них. Скажу только одно: по Сирии, другим проблемам мы действуем в едином ключе с Россией, нашим основным стратегическим партнером. У нас нет абсолютно никаких разногласий, равно как нет абсолютно никаких разногласий и с членами ОДКБ. Мы всегда будем привержены нашим гарантиям и обещаниям и будем действовать в едином ключе с членами ОДКБ.

По итогам заседания подписано Совета коллективной безопасности подписано 9 документов. В вопросах поддержания мира и безопасности ОДКБ будет стремиться расширять сотрудничество с ООН, развивать новые направления деятельности. В том числе миротворческую составляющую, противодействие пропаганде терроризма и экстремизма. Председательство в Организации переходит к России.