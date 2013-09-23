Демаркация границы Беларуси и Украины может занять до 10 лет

Новости Беларуси. Первый пограничный знак на границе Беларуси и Украины установят в 2013 году. Об этом сообщил председатель Госпогранкомитета нашей страны Александр Боечко. 23 сентября в МИД Беларуси проходит первое заседание белорусско-украинской комиссии по демаркации границы.

На проведение этих работ может потребоваться до 10 лет. Сейчас стороны определят, какие документы для этого необходимо подготовить, сформируют рабочие группы по их разработке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Архипов, начальник Управления делимитации и демаркации государственной границы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Данная комиссия создана с единственной целью – провести демаркационные работы, то есть обозначить прохождение государственной границы на местности пограничными знаками, подготовить и подписать демаркационные документы. Мы планируем, что все-таки первый пограничный знак будет установлен в районе стыка трех границ: Беларусь, Россия, Украина.

Леонид Осаволюк, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины:

Рассчитываем на то, что он будет открыт на высоком политическом уровне, и это положит начало работы уже на местности. Заседания мы планируем проводить регулярно. Сегодня мы договорились о втором заседании нашей комиссии, которое состоится уже на территории Украины.