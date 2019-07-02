Александр Лукашенко – Армену Саркисяну: «Мы всегда готовы открыть для вас двери»

Новости Беларуси. Беларусь и Армения в поиске новых взаимовыгодных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 июля во Дворце Независимости главы двух государств обсудили перспективы двусторонних отношений. Президент Армении Армен Саркисян прибыл на церемонию закрытия Европейских игр и в ходе визита успел ознакомиться с некоторыми возможностями нашей страны.

Александр Лукашенко заметил, что Беларусь и Армения уже определили ключевые направления сотрудничества: торгово-экономические отношения эффективно развиваются. Но партнеры готовы реализовать новые взаимовыгодные проекты. Товарооборот по итогам 2018 года вырос, в этом – также положительная динамика. Прямых инвестиций из Армении в нашу страну поступило – 7,5 млн долларов. Кроме того, в Беларуси действуют почти 60 предприятий с армянским капиталом. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери. Вы в этом убедились во время своего посещения Беларуси. Посмотрите то, что вас интересует с точки зрения развития экономики, промышленности, сельского хозяйства. Вы как человек толковый, умный, образованный, более того, практичный знаете, что посмотреть и что важно и полезно для Армении.

Сотрудничество у нас было на нуле в свое время. Сегодня мы хоть и не имеем огромного товарооборота, но за 50 миллионов долларов годовых – это неплохая динамика, если ее сравнивать с теми нулевыми показателями. У нас сложились очень хорошие, теплые отношения со многими представителями Армении, в том числе и частного бизнеса. Вы знаете их, моих друзей в Армении, которые инвестируют в Беларусь. Когда ко мне обратились за разрешением поставок каких-то товаров, особенно чувствительных для Беларуси, я сразу сказал: общие принципы.

Приходишь в Беларусь, открываешь предприятие, создаешь рабочие места, инвестируешь – поставляй, пожалуйста, сырье, дорабатывай. Точно так мы организовывали розлив коньяка с Гаги Царукяном здесь. Это успешное предприятие. Точно так мы организовали работу белорусско-армянского торгового дома, и, как мне докладывают, 30-40% товарооборота между Беларусью и Арменией идет через него. То есть мы уже притерлись в экономике в плане нашего сотрудничества, основой которого является создание совместных предприятий. Мы готовы идти этим путем.