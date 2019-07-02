Александр Лукашенко – Армену Саркисяну: «Мы всегда готовы открыть для вас двери»
Новости Беларуси. Беларусь и Армения в поиске новых взаимовыгодных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 июля во Дворце Независимости главы двух государств обсудили перспективы двусторонних отношений. Президент Армении Армен Саркисян прибыл на церемонию закрытия Европейских игр и в ходе визита успел ознакомиться с некоторыми возможностями нашей страны.
Александр Лукашенко заметил, что Беларусь и Армения уже определили ключевые направления сотрудничества: торгово-экономические отношения эффективно развиваются. Но партнеры готовы реализовать новые взаимовыгодные проекты. Товарооборот по итогам 2018 года вырос, в этом – также положительная динамика. Прямых инвестиций из Армении в нашу страну поступило – 7,5 млн долларов. Кроме того, в Беларуси действуют почти 60 предприятий с армянским капиталом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери. Вы в этом убедились во время своего посещения Беларуси. Посмотрите то, что вас интересует с точки зрения развития экономики, промышленности, сельского хозяйства. Вы как человек толковый, умный, образованный, более того, практичный знаете, что посмотреть и что важно и полезно для Армении.
Сотрудничество у нас было на нуле в свое время. Сегодня мы хоть и не имеем огромного товарооборота, но за 50 миллионов долларов годовых – это неплохая динамика, если ее сравнивать с теми нулевыми показателями. У нас сложились очень хорошие, теплые отношения со многими представителями Армении, в том числе и частного бизнеса. Вы знаете их, моих друзей в Армении, которые инвестируют в Беларусь. Когда ко мне обратились за разрешением поставок каких-то товаров, особенно чувствительных для Беларуси, я сразу сказал: общие принципы.
Приходишь в Беларусь, открываешь предприятие, создаешь рабочие места, инвестируешь – поставляй, пожалуйста, сырье, дорабатывай. Точно так мы организовывали розлив коньяка с Гаги Царукяном здесь. Это успешное предприятие. Точно так мы организовали работу белорусско-армянского торгового дома, и, как мне докладывают, 30-40% товарооборота между Беларусью и Арменией идет через него. То есть мы уже притерлись в экономике в плане нашего сотрудничества, основой которого является создание совместных предприятий. Мы готовы идти этим путем.
Главы государств во время встречи отметили хорошее выступление обеих сборных на Европейских играх. Армен Саркисян поделился впечатлениями от торжественной церемонии закрытия, больше всего политика поразили спецэффекты, созданные с помощью высоких технологий.
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Похвалил он и организацию турнира, по его мнению Беларусь продемонстрировала, что готова к решению более масштабных задач.
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