Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ

Новости Беларуси. Мультиспортивный форум завершился, но его гости ещё остаются в Беларуси. Так, Президент Армении познакомился с IT-разработками в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиденты представили свои новейшие технологии для самых разных областей: от земледелия до медицины. Среди перспективных стартапов – голограмма, которая сможет повторять жесты и мимику человека, мини-лаборатория по отслеживанию загрязненного воздуха и первая белорусская криптобиржа.

Армен Саркисян, президент Армении:

Впечатляет спектр разработки, он такой большой: от агрокультуры, новых технологий, авиационных до простых решений, которые нам нужны каждый день. Армении и Беларуси как двум бывшим республикам Советского Союза, где электронная промышленность была развита, а сейчас развиваются новые технологии, сейчас есть чему поучиться друг у друга. Есть большой потенциал сотрудничества. Буду прилагать усилия, чтобы это случилось в ближайшее время.