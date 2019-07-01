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Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ

01 июля 2019 12:09
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Новости Беларуси. Мультиспортивный форум завершился, но его гости ещё остаются в Беларуси. Так, Президент Армении познакомился с IT-разработками в Парке высоких технологий,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ-1

Резиденты представили свои новейшие технологии для самых разных областей: от земледелия до медицины. Среди перспективных стартапов – голограмма, которая сможет повторять жесты и мимику человека, мини-лаборатория по отслеживанию загрязненного воздуха и первая белорусская криптобиржа.

Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ-4

Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ-6

Возможности виртуальной реальности в индустрии развлечений Армен Саркисян опробовал лично, устроив тест-драйв на виртуальном мотоцикле.

Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ-9

Армен Саркисян, президент Армении:
Впечатляет спектр разработки, он такой большой: от агрокультуры, новых технологий, авиационных до простых решений, которые нам нужны каждый день. Армении и Беларуси как двум бывшим республикам Советского Союза, где электронная промышленность была развита, а сейчас развиваются новые технологии, сейчас есть чему поучиться друг у друга. Есть большой потенциал сотрудничества. Буду прилагать усилия, чтобы это случилось в ближайшее время.

Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ-12

Свои решения Беларусь готова поставлять и на рынок Армении. Напомним, большая часть экспорта ПВТ на данный момент – это США и страны Европы.

# It-технологии # Экономика # Армен Саркисян # Фотофакт

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