Александр Лукашенко 9 июня дал интервью сербским СМИ

Новости Беларуси. Президент 9 июня дал интервью сербским СМИ. Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов общественно-политического ежедневника «Политика» и гостелерадиокомпании Сербии.

Во время интервью сербским СМИ затрагивался широкий круг вопросов. Они касались причин устойчивости социально-экономического развития Беларуси, взаимодействия с Евросоюзом и НАТО, перспектив двусторонних отношений Беларуси и Сербии.

Александр Лукашенко также ответил на вопрос о том, как он относится к критике Запада на проводимую в Беларуси политику.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Чего мне обижаться на Запад? Я же понимаю, чего они хотят от меня и чего они хотят от Беларуси. Я никогда на это не пойду и не позволю им здесь хозяйничать. Вы только что сказали: благодаря этому мы как-то развиваемся, более-менее, и удерживаем стабильность в этой стране. Для меня гораздо важнее, чтобы, и я часто об этом говорю, молодая мама вышла поздно вечером и вывезла на колясочке своего ребенка, не боясь о том, что какие-то мародеры, живодеры ее остановят и будут издеваться. Чтобы нормально жили семьи, чтобы рожали детей. Для меня это важнее, нежели поехать в Евросоюз и там поулыбаться друг другу.

Ежедневник «Политика» – это старейшая газета на Балканах, которая основана в 1904 году. Издание особенно популярно в политических, деловых и академических кругах Сербии. Ежедневный тираж – 120 тысяч экземпляров.

А гостелерадиокомпания – национальный медиа-холдинг страны, крупнейший вещатель на территории бывшей Югославии и Балкан. Потенциальная аудитория превышает 4,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельный вопрос сербских журналистов касался Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко считает это объединение очень перспективным.

Александр Лукашенко:

У этого союза большая перспектива. Даже вы себя видите там, в этом союзе. Но для того, чтобы вы к нам пришли, нам надо продемонстрировать, с точки зрения экономики, нормальные перспективы. Нам надо показать всем, что это действительно жизнеспособное объединение. Но уже на стадии заключения этого договора между тремя государствами интерес к нему колоссальный. Я не говорю о Китае, мы уже с ними разговариваем, сотрудничаем, сегодня Вьетнам, Индия заявили об этом, другие государства, вы себя там видите. Я уверен, что Украина никуда не денется от сотрудничества с этим союзом. То есть уже на стадии формирования к нему большой интерес. И это правильно, потому что зарождается, как я понимаю, новый центр силы. Может быть, это дополнительный вклад в многополярность мира. Я уже говорил, что на одной опоре мир стоять не может, потому что его шатает все время туда-сюда. Не может одна страна в этом огромном мире доминировать. Понятно, что поднимается сегодня Азия и Китай, сегодня Евросоюз – очень мощное объединение. И появляется дополнительное, новое объединение, которое, возможно, станет опорой этого мира.