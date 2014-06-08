Валентина Матвиенко в интервью СТВ выразила надежду на то, что «украинский и российский народ никто никогда не разъединит - никакие политики, никакие власти»

Новости Беларуси. По поводу границ и рамок в дипломатии и экономике в программе «Неделя» говорили с железной леди российской политики. Итак, Валентина Матвиенко - председатель Совета Федерации. Себя она сравнивает с Маргарет Тетчер. И не только потому, что и та, и другая изучали химию, а еще своим подчинённым она разрешает чаепития не больше двух раз в день. Но разговор мы начали с тайных знаков дипломатии и намёков, которые себе могут позволить женщины-политики.

Валентина Ивановна, вы как всегда прекрасно выглядите.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Мы сегодня прилетели очень рано, поэтому не спали практически.

Ну это не в плане комплимента или лести, которые вы, я знаю, категорически не любите. А я хочу сказать о том, что цвет костюма у политика, а тем более у женщины-политика – вещь чрезвычайно говорящая. Говорят, что даже целая научная монография написана на эту тему. Ваш сегодняшний сиреневый, в этом есть какой-то скрытый смысл, вы посылаете Минску какие-то сигналы.

Валентина Матвиенко:

Вы знаете, мы посылаем Минску очень мощные сигналы. Но не цветом костюма. Приехала очень мощная делегация, более 20 субъектов Российской Федерации для участия в первом Форуме регионов Беларуси и России. Во главе с губернаторами приехали те регионы, которые уже активно сотрудничают с областями Беларуси, Минска. И это мощное проявление нашей заинтересованности в углублении и дальнейшем расширении нашего сотрудничества с близкой, родной нам страны Беларуси, белорусским народом. И мне кажется, что это самый главный сигнал.

Региональные связи у нас всегда были самые сильные. Вот я сколько не записывал интервью с российскими губернаторами, они, помимо всего прочего, всегда говорили: а у меня палка белорусской колбасы всегда лежит в холодильнике. И даже на Дальнем Востоке.

Валентина Матвиенко:

А знаете почему? Потому что в этом году мы будем отмечать 15 лет со дня подписания договора о Союзном государстве. Союзное государство создано волей наших президентов, президента Беларуси и президента России. И на сегодняшний день Россия и Беларусь имеют самую глубокую форму интеграции, это действительно такое единое экономическое и не только экономическое и в правом смысле и в других. И благодаря тому, что руководители наших государств, президенты, уделяют большое внимание – и Александр Григорьевич особенно подчеркнул это сегодня в ходе беседы – поддержка развития сотрудничества между регионами, регионы это чувствуют, что власть поддерживает и, понимая, что это очень важная составляющая межгосударственных взаимоотношений. Взаимодействие регионов, оно менее бюрократично, это люди когда вот глаза в глаза, что называется.

На уровне человеческого контакта.

Валентина Матвиенко:

На уровне человеческих контактов. Меньше бюрократии. Больше заинтересованности. Права и возможности у российских регионов очень большие.

И самое главное, результат-то больше.



Валентина Матвиенко:

И результат. Большая часть нашего товарооборота это, собственно, результат межрегионального сотрудничества. А мы уже вышли на очень высокий уровень взаимного товарооборота. Беларусь сегодня на постсоветском пространстве – партнер номер один для России.

Валентина Ивановна, в Астане не так давно три президента посылали и нам, и вам, и мировому сообществу, подписывая договор?



Валентина Матвиенко:

Вы знаете, вот часто мы, политики, злоупотребляем, может быть, такими громкими фразами, но в данном случае, без преувеличения, это историческое событие. И договор, подписанный о создании Евразийского экономического союза, это крайне важное решение. Такое решение на постсоветском пространстве после развала Советского союза. В чем его смысл? Во-первых, это мировая тенденция, объединение и создание интеграционных объединений, потому что каждая отдельная страна, она не может быть конкурентоспособной в глобальной экономике. И образовав такой союз, мы не просто складываем наш потенциал, наши возможности, мы создаем очень привлекательный рынок, 170 миллионов проживающих людей. И я уверена, что это интеграционное объединение, оно будет очень привлекательно не только на постсоветском пространстве. Уже Армения и Киргизия заявили о своем желании присоединиться, но и другие страны: Индия, и Турция, и Вьетнам проявляют большой интерес к сотрудничеству. Поэтому это даст мощное движение к развитию наших экономик.

Валентина Ивановна, вы изучали химию, как и Маргарет Тэтчер. Вот говоря о Евразийском экономическом союзе, договор подписан, а когда начнется реакция? И что будет катализатором вот этой реакции?

Валентина Матвиенко:

Первое, опять-таки самое главное, что в результате политической воли президентов трех государств, это соглашение подписано. И с первого января этот договор начинает действовать. До первого января Парламенты наших стран, и мы договорились о синхронизации, должны провести внутригосударственные процедуры, ратифицировать это соглашение с тем, чтобы с первого января оно полностью заработало. И тот уровень интеграции, который принят сейчас в этом договоре, я считаю, что это только начало, и президент Беларуси сегодня на встрече с губернаторами как раз об этом говорил, что это еще только начало большого нашего пути, мы будем двигаться дальше, мы будем убирать изъятия, ограничения определенные.

А все-таки катализатор где искать? То есть кого это коснется, в политической плоскости, обычных людей, нас журналистов, бизнесменов, дальнобойщиков? Кого? Кто это почувствует?



Валентина Матвиенко:

Это в первую очередь в интересах людей, проживающих на территориях наших государств. Объясню почему. Поскольку это реально даст мощный толчок в развитии экономики, это соответственно даст мощное развитие социальной сферы, это даст рост благосостояния населения, рабочие места и так далее и так далее. Второе, это создает свободное передвижение граждан. Любой гражданин наших трех стран может выбрать, где ему лучше работать, где ему лучше учиться. Он будет пользоваться всеми условиями наравне с гражданами этих стран. Это свободное движение капитала, потому что будут созданы интеграционные объединенные финансовые институты. Вот созданы сейчас более выгодные условия, привлекательные в Казахстане или может быть интересно, он может регистрировать свободно, на общих основаниях свой бизнес там. Это возможности для малого и среднего бизнеса, для частного предпринимательства. Вот поверьте, это не лозунги, это не слова. Это огромные новые возможности для наших стран.

Валентина Ивановна, коротко, последний вопрос. Коль мы начали с цвета вашего костюма, как бы вы оделись на встречу, коль мы договорились, что цвет костюма у политиков – это некие сигналы навстречу. Как бы вы оделись на встречу с Петром Порошенко в свете последних событий, обстоятельств?



Валентина Матвиенко:

Я бы надела черный костюм и белую блузку. Черный костюм означал бы, что я очень скорблю по жертвам, которые сегодня, в результате гражданской войны, мирного населения и так далее. А белая блузка означала бы надежду на то, что украинский и российский народ никто никогда не разъединит. Никакие политики, никакие власти. Это все временное. Нас настолько многое связывает, не только история, не столько единая культура, духовные, православные корни, родственные, человеческие узы, что я считаю, что эта ситуация, она пройдет, и наши народы снова будут жить в мире и дружбе. Белый цвет блузки означал бы, что я все-таки оптимист, и я верю в лучшее будущее.