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Александр Лукашенко 8 июля направится с рабочим визитом в город Уфа Российской Федерации

07 июля 2015 17:26
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 8 июля направится с рабочим визитом в город Уфа Российской Федерации. Александр Лукашенко примет участие в мероприятиях, связанных с проведением встреч на высшем уровне межгосударственного объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Планируется, что белорусский лидер примет участие во встрече руководителей стран, входящих в БРИКС, с лидерами приглашенных государств для обсуждения наиболее актуальных вопросов мировой политики, экономики и финансовой сферы. Александр Лукашенко также проведет ряд двусторонних встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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