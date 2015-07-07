Александр Лукашенко 8 июля направится с рабочим визитом в город Уфа Российской Федерации

Новости Беларуси. Президент Беларуси 8 июля направится с рабочим визитом в город Уфа Российской Федерации. Александр Лукашенко примет участие в мероприятиях, связанных с проведением встреч на высшем уровне межгосударственного объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Планируется, что белорусский лидер примет участие во встрече руководителей стран, входящих в БРИКС, с лидерами приглашенных государств для обсуждения наиболее актуальных вопросов мировой политики, экономики и финансовой сферы. Александр Лукашенко также проведет ряд двусторонних встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.