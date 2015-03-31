Александр Лукашенко 31 марта дал интервью медиахолдингу «Блумберг»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал интервью медиахолдингу «Блумберг». В Минск из Лондона приехал ведущий корреспондент «Блумберг ТВ» Райан Филипп Чилкот.

Ведущий корреспондент уже общался с Президентом Беларуси 14 лет назад, правда, тогда в качестве сотрудника телеканала CNN.

Медийные сервисы «Блумберг» доступны по всему миру, а телеканал транслируется в 200 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медиахолдинг - признанный лидер в сфере распространения финансовых, экономических и аналитических материалов для профессионалов делового мира.