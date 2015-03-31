Прямой эфир

Александр Лукашенко 31 марта дал интервью медиахолдингу «Блумберг»

31 марта 2015 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал интервью медиахолдингу «Блумберг». В Минск из Лондона приехал ведущий корреспондент «Блумберг ТВ»  Райан Филипп Чилкот. 

Александр Лукашенко 31 марта дал интервью медиахолдингу «Блумберг»-1

 

Ведущий корреспондент уже общался с Президентом  Беларуси 14 лет назад, правда, тогда в качестве сотрудника телеканала CNN. 

Медийные сервисы «Блумберг» доступны по всему миру, а телеканал транслируется в 200 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медиахолдинг - признанный лидер в сфере распространения финансовых, экономических и аналитических материалов для профессионалов делового мира.

Подробности интервью Александра Лукашенко в наших следующих выпусках.

 

# Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Выборы в Узбекистане: Победу одержал действующий президент Ислам Каримов
31 марта 2015 13:56

Выборы в Узбекистане: Победу одержал действующий президент Ислам Каримов

Контактная группа 1 апреля обсудит урегулирование ситуации на юго-востоке Украины в режиме видеоконференции
31 марта 2015 11:00

Контактная группа 1 апреля обсудит урегулирование ситуации на юго-востоке Украины в режиме видеоконференции

Закон о борьбе с коррупцией планируют принять белорусские парламентарии 9 апреля
31 марта 2015 10:32

Закон о борьбе с коррупцией планируют принять белорусские парламентарии 9 апреля