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Контактная группа 1 апреля обсудит урегулирование ситуации на юго-востоке Украины в режиме видеоконференции

31 марта 2015 11:00
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Новости Украины. Контактная группа 1 апреля обсудит урегулирование ситуации на юго-востоке Украины во время видеоконференции. Об этом стало известно 31 марта.

Среди вопросов, которые планируется рассмотреть, соблюдение режима тишины, а также обмен заложников.

Тем временем в ООН сообщили, что у организации не хватает денег на помощь Украине. Из-за дефицита средств могут сократиться поставки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщили в  программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне ООН представила программу поддержки Украины на 2015 год. Она рассчитана на три миллиона человек. Для этого нужно 316 миллионов долларов. Но получено было только 16% от суммы. Этих денег не хватает на отправку продуктов и лекарств на Донбасс. Теперь из-за такого решения ООН почти 80 тысяч человек останутся без талонов на еду и материальной помощи. 

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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