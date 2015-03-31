Выборы в Узбекистане: Победу одержал действующий президент Ислам Каримов

Новости Узбекистана. Выборы в Узбекистане прошли открыто и в соответствии с демократическими нормами. Об этом заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Напомним, на прошедших в минувшие выходные президентских выборах, по предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Ислам Каримов.

За него свои голоса отдали более 90 процентов граждан.

Ни один из трёх его соперников не набрал и пяти процентов.

Новоизбранный глава государства вступит в должность в течение двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.