Закон о борьбе с коррупцией планируют принять белорусские парламентарии 9 апреля

Новости Беларуси. Закон о борьбе с коррупцией планируют принять белорусские парламентарии в первом чтении 9 апреля. Об этом 31 марта шла речь на заседании Совета Палаты представителей. На ней обсуждали вопросы о весенней сессии нижней палаты парламента, которая начнется 2 апреля.

На рассмотрении у депутатов уже находится 70 законопроектов, 37 из них планируют включить в повестку дня. Они затрагивают практически все сферы жизни общества. Это экономика, финансы, социальная политика, национальная безопасность и охрана окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

От решения стоящих экономических задач напрямую зависит действенность нашей социальной политики. В ходе текущей сессии мы продолжим совершенствование законодательство о пенсионном обеспечении, социальном страховании, здравоохранении. Это те вопросы, которые наиболее волнуют наших граждан. Будут внесены изменения в законы «О внешней трудовой миграции», «Об обращениях граждан и юридических лиц», принят проект закона «Об альтернативной службе».