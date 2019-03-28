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Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы

28 марта 2019 11:18
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Новости Беларуси. Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Об этом 28 марта заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые руководители у «Гомсельмаша», четырех районов Минска, обновились также министерский и дипкорпус. В частности, согласованы главы Заводского, Фрунзенского, Октябрьского и Партизанского районов столицы. Внимание нужно уделять порядку. И не только в преддверии крупных спортивных событий – удобной и комфортной столица должна быть не только для гостей, а прежде всего для жителей.

Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы-1

Помимо основных международных стартов совместно с белорусскими коллегами олимпиаду у нас хотят провести сотрудники российского Сбербанка. Впрочем, удобной и комфортной столица должна быть не только для гостей, а прежде всего для жителей.

Александр Лукашенко о кадровых решениях в Могилёвской области: «Всё в нас, начальниках. Мы безобразно работаем. Безответственно»

27 марта глава государства подписал указ об освобождении от должностей вице-премьера Михаила Русого и министра сельского хозяйства Леонида Зайца. Что же касается сегодняшних кадровых решений, то новый руководитель появился у Логойского района – Александр Ласевич. Управлять же флагманом аграрного машиностроения предстоит Александру Новикову, который ранее занимался развитием предприятия строительного сектора.

Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы-4

Что касается обновлений в дипкорпусе, то Андрей Лученок будет представлять интересы страны в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Андрея Ржеусского, который в настоящее время возглавляет белорусскую дипмиссию в Индии и по совместительству в Шри-Ланке, глава государства назначил послом в Бангладеш и Непале по совместительству.

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