Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Об этом 28 марта заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые руководители у «Гомсельмаша», четырех районов Минска, обновились также министерский и дипкорпус. В частности, согласованы главы Заводского, Фрунзенского, Октябрьского и Партизанского районов столицы. Внимание нужно уделять порядку. И не только в преддверии крупных спортивных событий – удобной и комфортной столица должна быть не только для гостей, а прежде всего для жителей.