Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы
Новости Беларуси. Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Об этом 28 марта заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые руководители у «Гомсельмаша», четырех районов Минска, обновились также министерский и дипкорпус. В частности, согласованы главы Заводского, Фрунзенского, Октябрьского и Партизанского районов столицы. Внимание нужно уделять порядку. И не только в преддверии крупных спортивных событий – удобной и комфортной столица должна быть не только для гостей, а прежде всего для жителей.
Помимо основных международных стартов совместно с белорусскими коллегами олимпиаду у нас хотят провести сотрудники российского Сбербанка. Впрочем, удобной и комфортной столица должна быть не только для гостей, а прежде всего для жителей.
Александр Лукашенко о кадровых решениях в Могилёвской области: «Всё в нас, начальниках. Мы безобразно работаем. Безответственно»
27 марта глава государства подписал указ об освобождении от должностей вице-премьера Михаила Русого и министра сельского хозяйства Леонида Зайца. Что же касается сегодняшних кадровых решений, то новый руководитель появился у Логойского района – Александр Ласевич. Управлять же флагманом аграрного машиностроения предстоит Александру Новикову, который ранее занимался развитием предприятия строительного сектора.
Что касается обновлений в дипкорпусе, то Андрей Лученок будет представлять интересы страны в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Андрея Ржеусского, который в настоящее время возглавляет белорусскую дипмиссию в Индии и по совместительству в Шри-Ланке, глава государства назначил послом в Бангладеш и Непале по совместительству.