Заславль – город-спутник Минска: что означает этот статус, есть ли там места для новых жителей и не пострадает ли сфера туризма

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает председатель Заславского городского исполнительного комитета Светлана Карташева.

Светлана Петровна, что для Заславля означает статус города-спутника?

Светлана Карташева:

Очень приятно, что мы попали в разряд городов-спутников. Будет идти развитие, и развитие будет идти перспективное, начиная с 2020 года и далее. Для жителей это большой плюс. Город не будет забыт, в городе не будет вестись только масштабное строительство жилья, а планируется вынос учебных заведений, средних и высших. Я так полагаю, что это будут все-таки учебные заведения социально-культурной направленности.

Из одного только Минска планируется переселить где-то 6,5 тысяч жителей. А город вообще готов их принять?

Светлана Карташева:

Вы знаете, здесь очень важно, что будет строительство жилья не только для жителей Минска. Не останутся, конечно, в обиде, не останутся без жилья и наши жители, стоящие на очереди нуждающихся. И это правильное решение, которое будет закреплено постановлением Совета министров, потому что жители, которые изначально здесь проживали (кто-то родился, вырос), имеют право жить в своем городе, на своей малой родине. Что касается готов ли город принять такое количество жилья, реализация Указа по городу-спутнику, по Заславлю, начнется с 2020 года. Поэтому к этому времени генеральным планом уже будет определено место строительство. Это прежде всего за счет уплотнения жилой застройки. У нас есть несколько мест, где будет строиться многоэтажное жилье.

Одно время было выгодно, работая в Минске, здесь квартиры арендовать. Какие плюсы могут быть тем, кто захочет построить здесь квартиру?

Светлана Карташева:

Это спокойный город, с наличием водохранилища Заславского, с наличием вокруг города нескольких озер, с хорошей ландшафтной зоной, с наличием рядом леса. У нас в городе расположен музей, шикарный парк культуры и отдыха. Поэтому здесь больше плюсов проживания.

Это новое направление, когда Заславль становится городом-спутником. Не получится ли так, что туристическая сфера начнет от этого немножко проседать?

Светлана Карташева:

Два года назад мы создали туристический маршрут, который закольцевал несколько наших объектов историко-культурного музея-заповедника. А в этом году, надеюсь, откроем еще один новый объект, который, конечно, будет включен в туристический маршрут. С этого года мы возрождаем «Батлейку», которая в Заславле уже не работала лет, наверное, 3-5. Мы ее восстанавливаем, будет в Заславле снова своя «Батлейка». У нас же, в Заславле, расположен уникальный детский музей мифологии леса. Совместно с нашим лесхозом мы планируем несколько расширить его пространство, посадив там вместе с детьми различные породы деревьев, кустарников. Поэтому туризму и развитию туризма ни в коей мере не будет уделено мало времени. Наоборот, это та сфера, где нам даны преференции. Мы будем в этом направлении обязательно работать.