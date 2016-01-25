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Анатолий Калинин: В 2015 году Министерство транспорта справилось не со всеми задачами

25 января 2016 17:04
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Новости Беларуси. Белорусским транспортникам нужно повышать эффективность работы и наращивать экспорт услуг. 25 января подвели итоги работы отрасли в 2015 году.

В целом результат положительный, однако есть и проблемные моменты. Так, например, белорусской железной дороге в ближайшей перспективе нужно серьезно поработать по снижению издержек и совершенствованию тарифной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Оценивая на уровне Правительства как куратор, я считаю, что не со всеми задачами Министерство транспорта справилось, есть тема для серьезного пересмотра. Это снижение затрат, тем самым повышение конкурентоспособности. Вторая задача: мы не смогли в полном объеме выйти на экспорт услуг в дорожном строительстве, есть потенциал. Сегодня проводятся конкурсы с участием, финансированием Всемирного банка в Украине.

# Анатолий Калинин

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