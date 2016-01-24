Военная доктрина Беларуси: суть документа, расставленные акценты и причины изменения

Новости Беларуси. На неделе была рассмотрена новая редакция военной доктрины Беларуси. Задача по подготовке такого документа ставилась год назад. Внешнеполитическая обстановка в мире стремительно меняется. И на это надо реагировать. Это обычная процедура. Результат этой работы был представлен на рассмотрение главы государства.

В военной доктрине появились такие новые словосочетания, как «локальная война», «незаконное вооруженное формирование». Документ теперь учитывает и события «арабской весны» и ряд других, вооруженных конфликтов в Сирии и Украине.

Всего несколько минут – и стопроцентная готовность. Да и как иначе – воинскому соединению оранжевый свет. Тревога пусть и учебно-боевая, но тем не менее задачи все равно нешуточные. А, главное, максимально приближены к реальным.

Поиск, блокировка, уничтожение диверсионных групп, усиление охраны государственной границы. Все это в сценарии учений. Сдали «на отлично». И техника, и люди. А это еще раз подтвердит: Беларусь готова к любым вызовам и угрозам.

Воинские части и подразделения проверка Вооруженных Сил затронула с середины января. Подключились все области. Уже не раз подчеркивалось: главная особенность проводимой проверки – комплексность. На боевом дежурстве и авиация.

В последнее время обстановка в мире нестабильна. Увеличилось число вооруженных конфликтов. Вспомнить хотя бы Ирак, Ливию, Сирию. Впрочем, стреляют не только где-то на Ближнем Востоке – в соседней Украине. А это горький урок для любого государства. В поисках мира и спокойствия с начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях в Беларусь приехало около 160 тысяч украинцев.

Неудивительно, что анализ современной обстановки вызвал необходимость скорректировать подходы к комплексному обеспечению национальной безопасности. Изменения решили внести в проект военной доктрины.

К разговору приглашены премьер-министр, председатели палат Парламента, руководители судебных органов, силовых Министерств и ведомств. Стабильность и безопасность были и остаются и одними из главных задач государства, и условием устойчивого развития страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У любого народа, тем у более у нашего, белорусского народа, к власти всегда были и есть претензии. И зарплаты, и пенсии невысокие, заборы поломались, крыши прохудились. С течением времени эти претензии уйдут, они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного – если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны. Поэтому если останется последний рубль в бюджете или в кармане государственном, то потратить его следует на безопасность нашего народа. Примеров достаточно. Но самый красноречивый пример – это такое же государство, как мы, с такими же людьми, как мы – это наша родная Украина. Там все мечтают о том, чтобы в стране была нормальная ситуация, чтобы был мир. Поэтому чего бы нам ни стоило это, нам надо сохранить мир на нашей земле, обеспечив безопасную жизнь нашего народа и защитив тот кусок земли, который достался нам в наследство.

Новая военная доктрина – словно ответ на современные вызовы и угрозы. Необходимость обновить документ 2002 года уже назрела. За почти 15 лет изменилась обстановка в мире и у белорусских границ, да и подходы к вооруженным конфликтам стали другими. В итоге вниманию главе государства – результат коллективной работы.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Это тот документ, который позволяет нам четко отслеживать те вызовы и угрозы, которые существуют у нас внешне и внутренне, четко реагировать на изменения обстановки.

А ведь представленному проекту военной доктрины предшествовала немалая работа. Научно-исследовательские наработки уже были в НИИ Вооруженных Сил. В итоге о необходимости внесения изменений здесь заговорили уже в 2009 году. Самая активная работа началась год назад. Тогда глава государства потребовал изучить варианты реагирования на современные угрозы.

Олег Любочко, начальник ГУ «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь»:

Нами был изучен зарубежный опыт военных доктрин, определены основные отличия, определено, что может быть использовано для Республики Беларусь.

Разработчики отмечают: главная черта новой редакции – преемственность. Концептуальных изменений нет. К примеру, сохраняется оборонительный характер. Четко прописано и то, что применение военной силы рассматривается как исключительная мера.

Николай Бузин, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь по научной работе:

В нашем государстве четко отслеживаются те тенденции и те изменения, которые происходят в мире, отслеживаются, оцениваются и принимаются адекватные решения.

И новшеств немало. Особое внимание уделяется развитию оборонного сектора экономики.

Ответ искали и на войны гибридные – новую военную стратегия конца XX века, своеобразный симбиоз обычной войны, малой войны и войны уже в пространстве информационном.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Акценты здесь более ярко проставлены на информационном противоборстве. Это одна из составляющих сейчас, очень серьезных составляющих, военных действий.

Обсуждение проекта военной доктрины получилось действительно насыщенным. По итогам совещания президент доктрину одобрил, а это означает, что в самое ближайшее время доработанный проект будет внесен главой государства на рассмотрение в Парламент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.