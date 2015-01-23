Александр Лукашенко: Мы за последнее время сделали немало, чтобы в чувство привести нашу медицину

Новости Беларуси. В центре внимания белорусских ученых – только перспективные направления. Александр Лукашенко сегодня – в преддверии Дня науки – вручил дипломы академикам и членам-корреспондентам Академии наук Беларуси. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.

Весомый вклад наши ученые внесли в создание электронного оборудования и развитие космического приборостроения, а достижения отечественных селекционеров широко используют в агропромышленном комплексе. Особенно успешны наработки в биотехнологиях и медицине.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы за последнее время сделали немало для того, чтобы в чувство привести нашу медицину. Мы столько денег затратили для того, чтобы модернизировать, отреставрировать, отремонтировать и, самое главное, закупить новейшее оборудование для работы наших врачей - хирургов и так далее. Мною выделены основные направления исходя из нашей жизни, на которые мы должны прежде всего обратить внимание. Особенно онкологическим заболеваниям. ПЭТ-центр, так мы его называем? Мне онкологи сказали: если это будет, то у нас от онкологических заболеваний если не вообще никто умирать не будет, то единицы будут гибнуть. Посмотрим. Мы туда вкладываем немалые средства. Не многие государства, как я понимаю, обладают подобными центрами. На постсоветском пространстве такой самый современный будет только в Беларуси. Поэтому это и лечение наших людей прежде всего, это и помощь нашим соседям, и всем желающим. Районные больницы у нас все в принципе в порядке, может быть, две-три больницы осталось в этом году довести до ума, областные больницы, центры. У нас Минск был очень отсталым в здравоохранении, медицинском обслуживании населения. Мы практически полностью закончим в этом году, доведем Минск до самого высокого уровня. Мы структурировали медицинскую помощь начиная от ФАПа, заканчивая медицинскими центрами.

Да, мы умеем все. Практически уже все, что делают во всем мире. Но не надо забывать, что это высочайшая планка. Это высокий уровень медицинской помощи. Но у нас есть масса обычных, простых людей, которые болеют обычными болезнями, которые нуждаются и в несложных оперативных вмешательствах. Вот нам бы не забыть этот слой. Это очень важно. И от таких вот руководителей центров я жду и этого. Член-корреспондент Академии наук уже может приехать в любую больницу и спросить любого главного врача районной больницы: почему так, а не эдак. Поэтому я от вас, прежде всего, жду этой поддержки и вот такой отдачи. Это не только касается здравоохранения, медицинской помощи и так далее. Это касается всех. Вы уже люди, как мы их часто называем, элиты. Это - суперэлита! Поэтому помогайте, не проходите мимо, если вы видите, если где-то что-то не так.

Президент считает особо ценным тот факт, что разработки наших ученых отличаются научной новизной, имеют высокий уровень экономической эффективности, востребованы как в народном хозяйстве нашей страны, так и за рубежом. Более 35 миллионов долларов заработали за год организации Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси почти полтысячи докторов и свыше полутора тысяч кандидатов наук, из них более двухсот со званием профессора.

Александр Локотко, академик Национальной академии наук Беларуси, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Мне присвоено звание академика по специальности «Искусствоведение». Это вообще в истории белорусской науки произошло впервые. Поэтому, конечно, я волнуюсь, четко отдаю себе отчет о той ответственности, которая лежит на мне за развитие нашей культуры.

Мне удалось разработать концепцию эволюции белорусской архитектуры в мировом и европейском контексте, а также раскрыть особенности общих региональных особенностей народной архитектуры в контексте восточных славян. Но еще больше предстоит сделать.

Василий Рубаник, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, директор Института технической акустики НАН Беларуси:

Лично я, можно сказать, всю жизнь в науке. Мы первыми в Беларуси начали заниматься сплавом с эффектами памяти формы. Получили интересный результат. Приглашали за рубеж выступать с этими результатами. И для практического использования разрабатываем сейчас устройство - стенты для онкобольных. Такие фундаментальные исследования явились основой для практической реализации.