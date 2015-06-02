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2 июня в Минске проходят переговоры контактной группы

02 июня 2015 07:41
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Новости Украины. Прекращение обстрелов и снятие экономической блокады Донбасса. 2 июня Минск снова стал площадкой по разрешению украинского кризиса. В эти минуты в «Президент-Отеле» проходит встреча рабочих подгрупп, а позже пообщаются представители трехсторонней контактной группы.

Накануне этих переговоров президент Украины провел расширенное совещание. Петр Порошенко отметил необходимость неуклонного выполнения всех пунктов минских договоренностей. Необходимо более активно привлекать представителей миссии ОБСЕ к обеспечению режима полного прекращения огня и контроля за отводом тяжелого вооружения.

Напомним, первые итоги работы тематических подгрупп трехсторонняя контактная группа подвела в Минске 22-го мая. Участники обсудили восстановление банковской системы Донбасса, инфраструктуры и предприятий региона, а также механизм обмена пленными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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