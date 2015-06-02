Новости Беларуси. В Беларуси началась проверка системы усиления охраны южной границы. Напомним, ранее такую задачу поставил президент. 2 июня Госсекретарь Совета безопасности вручил председателю Погранкомитета, министрам обороны и внутренних дел распоряжение главы государства. Основное внимание — на привлечение сил и средств погранслужбы, а также взаимодействие между ведомствами. Для этого сформируют погранзаставы, штаб территориальной обороны Ельского района, отдельную стрелковую роту и подразделения внутренних войск в Мозыре.

Аналогичная проверка проводилась и в 2014 году. Тогда отрабатывали украинское направление. Общим итогом стало создание Мозырского погранотряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.