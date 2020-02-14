Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем»

Новости Беларуси. Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Об этом Александр Лукашенко рассказал во время беседы с коллективом Светлогорского ЦКК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помните, что ваш Президент, которого вы тогда избрали, никогда не станет последним. После меня вы уже думайте, что будете делать, но даже если я буду жить и не буду Президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь, вот на этом клочке земли, оставалась суверенной и независимой.

Это не только нам – это нашим детям. Я вот смотрю девчонки молодые, ребята стоят – это же им еще жить в этой стране. Хватит, нас плеткой стегали веками, мы в лаптях всегда ходили и смотрели – а как там в Речи Посполитой в Варшаве что-то скажут, а потом как в Российской империи в Москве что-то скажут, а потом в 41 году досмотрелись до того, что за два месяца страну стерли с лица земли. И мы все ушли в землянки и вылезли из них только в 50-е годы.