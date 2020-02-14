Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем»
Новости Беларуси. Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Об этом Александр Лукашенко рассказал во время беседы с коллективом Светлогорского ЦКК.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помните, что ваш Президент, которого вы тогда избрали, никогда не станет последним. После меня вы уже думайте, что будете делать, но даже если я буду жить и не буду Президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь, вот на этом клочке земли, оставалась суверенной и независимой.
Это не только нам – это нашим детям. Я вот смотрю девчонки молодые, ребята стоят – это же им еще жить в этой стране. Хватит, нас плеткой стегали веками, мы в лаптях всегда ходили и смотрели – а как там в Речи Посполитой в Варшаве что-то скажут, а потом как в Российской империи в Москве что-то скажут, а потом в 41 году досмотрелись до того, что за два месяца страну стерли с лица земли. И мы все ушли в землянки и вылезли из них только в 50-е годы.
Ну хватит уже – это очень серьезный вопрос, вопрос независимости – это не только хорошо жить. Может, и похуже жить будем. Не будем, не волнуйтесь – ушли те времена. Но мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и мы будем создавать свои нормальные условия для жизни своих людей. И нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю политику, внутреннюю – но не во вред нашим соседям и не во вред родным россиянам – не только русским, но и татарам, и ингушам, и чеченцам. У нас блестящие с ними отношения со всеми. Мы же не во вред никому – ни полякам, ни литовцам, ни украинцам. Мы же не заримся на их земли, на их богатство, но вы нам не мешайте жить. Вы нам помогите, если можете, если вы родные братья. Не можете – скажите «нет». Как по нефти.
Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. О чем договорились?
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говорят, вот, Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет, он не будет покупать норвежскую, американскую, саудовскую, азербайджанскую или венесуэльскую нефть. Буду, даже если будет дороже. Мне Путин задает вопрос: «Слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать?» Я говорю: «Чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях». Вот абсолютно точный был ответ. «Ну, слушай, ну мы же друзья. Кто перед кем стоит?» Я говорю: «Я стою». Так быть, говорю, не должно. И так не будет. Поэтому продаешь по мировой цене – я покупаю по мировой цене, перерабатываю, но премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем.
Напомним, 14 февраля Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Гомельской области.
Ранее глава государства заявил, что необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции (здесь подробности).