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В МИДе Беларуси подписали соглашение о проведении мероприятий по случаю 75-летия ООН

17 февраля 2020 20:02
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Новости Беларуси. Международное сотрудничество во имя будущего. 17 февраля в Министерстве иностранных дел Беларуси подписано соглашение о проведении серии мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИДе Беларуси подписали соглашение о проведении мероприятий по случаю 75-летия ООН-1

Обменялись подписями министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и постоянный координатор ООН в нашей стране Иоанна Казана-Вишневецкий.

Постоянный координатор ООН в Беларуси: «Беларусь – это фасилитатор регионального диалога»

Инициатива «ООН – 75» стартовала в январе и нацелена на масштабный диалог. Встречи в различном формате будут проходить в течение года: участниками станут школьники, студенты, парламентарии и сельские жители. Главный вопрос для всех – будущее планеты, каким его видит человечество и что необходимо сделать для улучшения ситуации в мире. Тематические встречи посветят также 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В МИДе Беларуси подписали соглашение о проведении мероприятий по случаю 75-летия ООН-4

Беларусь – одна из учредителей ООН, подписавшая устав в 1945 году. Наша страна активно выступает с трибуны Организации против терроризма, киберпреступности и применения односторонних подходов в решении вопросов мира и безопасности.

В МИДе Беларуси подписали соглашение о проведении мероприятий по случаю 75-летия ООН-7

# ООН # Владимир Макей # Иоанна Казана-Вишневецкий # Фотофакт

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