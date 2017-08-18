Александр Лукашенко 18 августа ознакомится с ходом уборочной кампании в хозяйствах Могилевской и Витебской областей

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 18 августа посетит хозяйства в Могилевской и Витебской областях, где ознакомится с ходом уборочной. Главе государства доложат о том, как проходит жатва в регионе и Беларуси в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь также пойдет о выполнении поручений Президента по созданию современных уборочных комбайнов. На примере двух хозяйств. Одно из них – «Александрийское». Это сельхозпредприятие – лидер по урожайности в Могилевской области. Здесь собирают почти по 80 центнеров с гектара.