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Александр Лукашенко 18 августа ознакомится с ходом уборочной кампании в хозяйствах Могилевской и Витебской областей

18 августа 2017 07:53
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 18 августа посетит хозяйства в Могилевской и Витебской областях, где ознакомится с ходом уборочной. Главе государства доложат о том, как проходит жатва в регионе и Беларуси в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 18 августа ознакомится с ходом уборочной кампании в хозяйствах Могилевской и Витебской областей-1

Речь также пойдет о выполнении поручений Президента по созданию современных уборочных комбайнов. На примере двух хозяйств. Одно из них – «Александрийское». Это сельхозпредприятие – лидер по урожайности в Могилевской области. Здесь собирают почти по 80 центнеров с гектара.

# Александр Лукашенко # Уборочная кампания

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