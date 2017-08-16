Итоги первого дня визита премьер-министра Афганистана в Беларусь

До сих пор в афганских горах можно встретить названия белорусских городов – автографы наших земляков, служивших в рядах Советской армии. Но теперь пришло время собирать камни, а не бросать их в огород истории.

К этой встрече во Дворце Независимости готовились долго. Возможные точки взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Афганистана Александр Лукашенко даже обсуждал со своим туркменским коллегой Гурбунгулы Бердымухамедовым. И вот что называется официальная встреча на расстояния вытянутой руки и новая страница в истории отношений Минска и Кабула.

Новости Беларуси. Афганистан в мировых новостях обычно фигурирует под рубрикой борьба с терроризмом. Но сейчас это центрально азиатское государство прилагает массу усилий, чтобы уйти от стереотипов и поменять свой международный имидж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого афганское правительство ищет проверенных партнеров по всему миру.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – исключительно миролюбивая страна. Но, тем не менее, я лично (уверен, что таких в Беларуси немало) чувствую некую свою ответственность, если хотите, в том, что сегодня происходит в Афганистане. Так сложилась история отношений в те времена Советского Союза с другими государствами планеты, в том числе с Афганистаном. И мы, как составная часть, республика Советского Союза, несем, конечно же, ответственность за то, что происходило в те времена в Афганистане. И эта ответственность не только на Советском Союзе. В большей степени это ответственность и других стран. Вы их хорошо знаете.

Я не сторонник того, чтобы забывать историю. Но и страдать постоянно по тем процессам, которые происходили в истории, наверное, будет неправильно. Надо выстраивать отношения, надо делать все, чтобы в будущем наши отношения были прекрасными и чтобы нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза.

Общение с шурави в памяти афганцев оставило и много положительных образов. Один из них – белорусы.

Юрий Пототурко, исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «Минский тракторный завод» по маркетингу:

Они-то помнят, что все советское. Они воспринимают, как советскую технику – это отличная, надежная техника.

Самый быстроликвидный белорусский товар в Афганистане – тракторы. В основном, за счет импорта стальных пахарей товарооборот в 2016 году достиг 26 миллионов долларов. Население Афганистана в 3 раза больше, чем в Беларуси, а ВВП – почти в 3 раза ниже. Продукты питания, техника, нефтепереработка – во всем этом нуждается Афганистан. И все это может предложить Беларусь.

Абдулла Абдулла, глава исполнительной власти Исламской Республики Афганистан:

Этот визит для нас очень полезен и важен. Я благодарю вас за то, что вы готовы заложить фундамент наших близких взаимоотношений. Наше правительство и наш народ полны решимости заново перестроить свое государство в области просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства. И белорусский опыт был бы очень полезен.

В графике официального визита афганской делегации – заводы, сельскохозяйственный кооператив. И практически везде подписаны соглашения о сотрудничестве.

Абдулла Абдулла – доктор медицинских наук, поэтому хорошо знаком с достижениями белорусского здравоохранения. Лечиться у наших врачей и учиться в отечественных ВУЗах – еще одно пожелание афганской стороны.

В свою очередь, Афганистан готов доверить белорусам свои богатые недра. В перспективе – создание совместных производств, если успешно реализуются пилотные проекты сотрудничества.

Александр Лукашенко:

Я хочу вас заверить, как главу исполнительной власти, что наше правительство будет делать все для того, чтобы выстроить фундамент наших отношений. Для того, чтобы укрепить наши отношения. Для того, чтобы их наполнить конкретным содержанием – перейти от пожеланий, разговоров к конкретному сотрудничеству. Мы к этому готовы. Я хочу, чтобы во время своего визита вы познакомились с нашими возможностями. Хочу вас заверить: все, что вас будет интересовать (а мы, в свою очередь, сможем это сделать) мы обязательно сделаем.

Сказано – сделано. Утром глава афганского правительства встречался с Президентом. В обед – переговоры в белорусском правительстве с премьер-министром страны – в узком и расширенном составах. О бизнес-сотрудничестве и упрощении визового режима. Подписаны международные соглашения.