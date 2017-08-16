Белорусский опыт был бы очень полезен: глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла

Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой. В 2016 году товарооборот между Беларусью и Афганистаном заметно вырос – до 26 миллионов долларов. Но потенциал отношений намного выше: Беларусь интересна Афганистану продуктами машиностроения, нефтепереработки, своими достижениями в медицине и сельском хозяйстве. Афганские власти готовы предоставить свои недра для освоения белорусами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не сторонник того, чтобы забывать историю. Но и страдать постоянно по тем процессам, которые происходили в истории, наверное, будет неправильно. Надо выстраивать отношения, надо делать все,

чтобы в будущем наши отношения были прекрасными, и чтобы нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза.

В этой связи я хочу вас заверить, как главу исполнительной власти, что наше правительство будет делать все для того, чтобы выстроить фундамент наших отношений. Для того, чтобы укрепить наши отношения. Для того, чтобы их наполнить конкретным содержанием – перейти от пожеланий, разговоров к конкретному сотрудничеству. Мы к этому готовы. Я хочу, чтобы во время своего визита вы познакомились с нашими возможностями. Хочу вас заверить: все, что вас будет интересовать (а мы, в свою очередь, сможем это сделать) мы обязательно сделаем.