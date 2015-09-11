На полигоне «Ашулук» в Астраханской области в активную фазу вступили учения «Боевое содружество-2015»

Новости России. «Боевое содружество-2015». На полигоне «Ашулук» в Астраханской области в активную фазу вступили учения войск противовоздушной обороны союзных государств.

В коалиционное объединение войск входит более четырех тысяч военнослужащих и 200 единиц техники.

Зенитные ракетные комплексы «Бук», С-400 «Триумф», «Панцирь-С» при поддержке истребителей и штурмовой авиации поражали цели в сложной мишенной обстановке. В ходе боевой стрельбы белорусские ракетчики и авиаторы подтвердили свой профессионализм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Наши расчеты показали хорошие навыки и умения, поражены все назначенные цели. При этом необходимо сказать, что цели сложные для наших зенитных ракетных комплексов. Сложно стрелять и в составе коалиционной группировки. Мы подготовили 12 летчиков, которые выполнили пуски как в дневное время, так и в ночное. И результатами наших авиаторов доволен.

Продолжаются и совместные оперативные учения на полигонах Ленинградской и Псковской областей «Щит Союза-2015». Белорусские подразделения и авиация отрабатывают новые приемы и способы ведения боевых действий. Главная задача для объединенной группировки войск – локализация незаконных вооруженных формирований в условиях ограниченного времени и быстро меняющейся обстановки.